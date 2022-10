Crimson Storage: největší jednofázová baterie 350MW/1400MWh v provozu

Crimson Storage a postaraly se o něj společnosti Axium Infrastructure, která vlastní 80 % projektu, a dceřiné společnosti firmy Canadian Solar, a to developer Recurrent Energy, který si ponechává 20 % projektu, a CSI Energy Storage, systémový integrátor projektu, který zajistí dlouhodobou podporu.

Vysokokapacitní úložiště energií rostou jako houby po dešti a fungují na různých principech. Nedávno Čína spustila 100MW/400MWh redox-flow baterii i úložiště se stejnou konfigurací na bázi stlačeného vzduchu . Nyní tu máme jiný projekt v USA, konkrétně Kalifornii. Jmenuje sea postaraly se o něj společnosti Axium Infrastructure, která vlastní 80 % projektu, a dceřiné společnosti firmy Canadian Solar, a to developer Recurrent Energy, který si ponechává 20 % projektu, a CSI Energy Storage, systémový integrátor projektu, který zajistí dlouhodobou podporu.

Tento obří akumulátor má zajišťovat dodávky elektrické energie v jednofázovém systému pro Kalifornii, přičemž se stává největším úložištěm takového typu na světě. Má totiž zvládat dodávat výkon 350 MW a uložit až 1400 MWh energie (celkově největším je Moss Landing s konfigurací 400MW/1600 MWh, které je aktuálně rozšiřováno na 750MW/3000MWh). Všechny výše zmíněné projekty jsou koncipovány na 4hodinový provoz pod maximálním možným zatížením.

V případě Crimson Storage má být úložiště k dispozici pro dva různé záložní projekty. Southern California Edison je kontraktem na 14 let a 10 měsíců v konfiguraci 200MW/800MWh, druhým projektem je ten pro Pacific Gas and Electric Company na 15 let se 150MW/600MWh. Připomeňme ještě, že Recurrent Energy dosud vystavělo baterie s celkovými 2,9 GWh, tato nová tedy zvýšila původní číslo na téměř dvojnásobek. V prvotních nebo středových fázích vývoje jsou úložiště s dalšími 15 GWh.