Crysis Remastered by mohl přijít velice brzy

Crysis vyšel v roce 2007, čili v éře konzolí PS3 a Xbox 360 a i když je to na jeho grafice již znát, vůbec se nedá říci, že bychom nad ní dnes mohli ohrnout nos. Ostatně to si i ve své době vybralo daň v podobě vysokých nároků na hardware a už notně vousatý mem, který z toho vznikl, asi není třeba opakovat.

Crysis tak jednoduše je synonymum pro excelentní herní grafiku a ta by brzy mohla být ještě lepší než dříve, a to díky jejímu přepracování na základě enginu CryEngine 5.6. Neznáme zatím žádné oficiální podrobnosti, pouze krátký tweet o "příjmu dat", který napovídá, že remaster by mohl přijít velice brzy. Mluví se přitom o něm už dlouho a navíc, následující tweet je na oficiálním účtu hry Crysis první od roku 2016.

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Crytek se navíc v poslední době ani moc nepokoušel skrývat , že si chystá novou verzi hry Crysis, neboť známky o tom se objevily v posledních technologických demech CryEnginu. Ty vypovídají o tom, že by se měli dočkat i majitelé aktuálních konzolí PS4 a Xbox One, stejně jako ti, kteří plánují nákup nové generace. Dále tu máme také slib společnosti EA, vydavatele původního Crysis, která v říjnu předchozího roku mluvila o remasteru jedné velice oblíbené hry.

V takovém případě můžeme automaticky očekávat podporu vysokého rozlišení i snímkovacích frekvencí, velice pravděpodobně i ray tracingu ( SVOGI ray tracing ?), a to vše pod novou verzí CryEnginu. Ovšem co dalšího? Budou tu i detailnější modely či pestřejší a členitější zpracování úrovní? Vylepšené textury? To se ještě uvidí, takže zatím můžeme jen čekat a doufat, že to bude důstojné vylepšení navazující na již 13 let staré grafické orgie.

