Další detaily o AMD Strix Point Halo napovídají 60 TOPS pro AI a 32MB cache pro iGPU

O procesorechse poslední dobou mluví stále častěji . Mělo by jít o APU, které budou patřit do high-endu, přičemž klasickýbude mít až 12 jader s hybridní architekturou Zen 5 + Zen 5C, integrovanou grafikou RDNA 3.5 s 16 CU, 12 MB L2 cache (1 MB na jádro) a 24 MB L3 cache (16 MB pro jádra Zen a 8 MB pro jádra Zen 5C). Ohledně tohoto procesoru víme i to, že má mít podporu pamětí LPDDR5-7500 a DDR5-5600. Dále se mluví o 16 linkách PCIe Gen4 a v dnešní době nabývá na významu i jeho NPU. Zmiňuje se název AI Engine 2 Plus a toto NPU na architektuře RNDA 2 by mělo mít velmi vysoký výkon 50 TOPS (což je ještě trochu více než nový Qualcomm Snapdragon X Elite ). Tyto procesory budou pravděpodobně pokrývat rozsah TDP od 28 do 65 W. Využita má být platforma FP8.

Poslední úniky informací ale přinesly zajímavosti i o výkonnějším modelu Strix Point Halo (možná jen jako Strix Halo). Tady už půjde o výrazně high-endový procesor, který bude zajímavý i tím, že k vysokému grafickému výkonu nebude potřebovat dedikovanou grafickou kartu. Bude totiž mít opravdu velmi výkonný integrovaný grafický čip, který se vyrovná minimálně mobilnímu mainstreamu. Jeho GPU totiž má mít 40 CU, což je více, než má desktopový Radeon RX 7600 nebo mobilní Radeon RX 7700S (oba mají 32 CU). Vysokému výkonu ale dopomůže ještě několik vychytávek. Má tu být 32MB MALL cache, což by měla být obdoba Infinity Cache. Grafický čip by díky ní nemusel tak často sahat do grafické paměti v RAM. Nicméně i ta se tu dočkala zajímavého vylepšení. AMD zde totiž použilo širší 256bitový řadič operační paměti, a to ještě velmi rychlého typu LPDDR5X-8000, takže paměťová propustnost by měla dosahovat nebývale vysokých hodnot (256 GB/s).

Z toho by mělo ale profitovat i NPU, které tu má být ještě o trochu výkonnější a poskytovat 60 AI TOPS. Samotná CPU část se má skládat ze dvou CCD a pouze výkonnějších jader Zen 5, kterých tu bude až 16. Každé má mít 1 MB L2 cache (celkem tedy až 16 MB), dále tu bude 64 MB sdílené L3 cache (32 MB na každé CCD). Kvůli výrazným odlišnostem od Strix Point (Mono), jako je např. paměťový řadič, využívá také jinou platformu FP11. Očekávají se spotřeby 55 až 130 W (zde nezapomeňte na to, že tato na první pohled šílená hodnota zahrnuje i výkonné mainstreanové GPU).



Předpokládá se, že slabší verze by se mohla představit v červnu na Computexu, ale reálné produkty čekáme až v druhé polovině letošního roku. Silnější Halo rovněž není moc jisté, tam je totiž možné, že k představení dojde později a reálné produkty se nejspíš objeví až ke konci roku, ne-li na začátku příštího (CES 2025?).