Snapdragon X Elite je záhadou, výkon 50 % slibů i podobný s M3 Pro, spotřeba se blíží 100 W

Qualcomm ve svém tažení proti architektuře x86 úspěšný, to ukáže až čas. Samotné procesory Snapdragonu X Elite se základním taktem 3,4 GHz a Boostem na 4,0 GHz dosáhl pěkný výsledek 2714 bodů v jednovláknovém testu (ST) a 14078 ve vícevláknovém (MT). V ST výkonu má Apple M3 Pro obvykle okolo 3150 bodů navzdory velmi podobné frekvenci 4,05 GHz, což znamená zhruba o 14 % nižší výkon pro Snapdragon v jednovláknovém nasazení. 12jádrová verze Apple M3 Pro je v MT výkonu zpravidla někde okolo 15500-15700 bodů, takže Qualcommu chybí zhruba 10 %. Být zhruba o desetinu pod výkonem Applu M3 Pro ale není zrovna špatný výsledek.

Zda budeve svém tažení proti architektuře x86 úspěšný, to ukáže až čas. Samotné procesory Snapdragon X Elite a X Plus vypadají papírově slibně, nicméně informace, které o novince prosakují, zas až tak moc optimismu nepřináší. Pokud začneme u těch optimistických, tak se ukázal uniklý výsledek v benchmarku Geekbench 6.3.0, kde připravovaný Microsoft Surface Laptop 6 s druhou nejvýkonnější verzíse základním taktem 3,4 GHz a Boostem na 4,0 GHz dosáhl pěkný výsledek 2714 bodů v jednovláknovém testu (ST) a 14078 ve vícevláknovém (MT). V ST výkonu má Apple M3 Pro obvykle okolo 3150 bodů navzdory velmi podobné frekvenci 4,05 GHz, což znamená zhruba o 14 % nižší výkon pro Snapdragon v jednovláknovém nasazení. 12jádrová verze Apple M3 Pro je v MT výkonu zpravidla někde okolo 15500-15700 bodů, takže Qualcommu chybí zhruba 10 %. Být zhruba o desetinu pod výkonem Applu M3 Pro ale není zrovna špatný výsledek.

V GPU testech by měl Snapdragon vycházet asi o 20 % lépe než Core Ultra 7 155H, alespoň co se benchmarku 3DMark Wildlife Extreme týče, v případě GFXBench Aztec Ruins je to zhruba 10-15 % navíc. M3 Pro s 18jádrovým GPU zde ale Snapdragon překonává asi 2,2-2,4krát. Kde ale Snapdragon kraluje, to má být nasazení AI algoritmů. V Procyon AI má dosahovat okolo 1750 bodů, zatímco výše zmíněný Intel má jen okolo 200 bodů a M3 Pro pak asi 900. Jenže toto by měla být čísla Qualcommu, a to se zdá být problémem. Proslýchá se totiž, že situace zdaleka není tak dobrá, jak firma prohlašovala.

Už dva velcí výrobci počítačů se (např. dle článku na Semiaccurate , který obviňuje Qualcomm z podvodů a zavádějících prohlášení) měli nechat slyšet, že u notebooků nejsou pořádně schopni dosáhnout ani poloviny proklamovaných výsledků (později něco nad polovinu), načež Qualcomm reagoval, že nevyužili nativní benchmarky pro ARM a také to, že použili špatné chlazení. To by sice Qualcomm mohlo částečně omluvit, ale zároveň to ukazuje jinou věc. Jestli nenativní benchmark vykazuje polovinu výkonu, tak to současně napovídá, jak tragická může být dnešní úroveň emulace ve Windows on ARM, tedy jak velký dopad na výkon může mít to, pokud nepůjde o nativní aplikaci. A to může procesor i novou šanci na úspěch operačního systému Windows on ARM pohřbít.

Otázky vzbuzuje i to, že Qualcomm při představení procesorů nezveřejnil některé dost důležité detaily. Jedním z nich je TDP, což u procesoru, u kterého se horem dolem vychvaluje úspornost a který patří k mobilním procesorům, měl být první údaj ke zveřejnění. Kdysi se mluvilo o tom, že budou existovat verze s 23W a 80W TDP, objevily se také nějaké testy s 28W verzí procesoru.

Dokumentace Qualcommu ale ukazuje mnohem horší čísla. Polovina 10jádrových procesorů Snapdradon X Plus se má vejít do 35,01 W, což je podstatně horší číslo, než se čekalo. 95 % nejúspornějších kusů téhož se pak vejde do 42,52 W. To nezní moc slibně. X1 Elite ve verzi X1E-80-100 (stejné takty 3,4/4,0 GHz, ale 12 jader) má tyto hodnoty 43,4 W pro polovinu a 52,92 W pro 95 %. ARM je obvykle velmi úsporný při nízkých zátěžích a nižších taktech obecně, ale stejně jako x86, i on má problém s takty vysokými, kde spotřeba nad určitou hranicí začne neúměrně narůstat. X1E-84-100 (3,8-4,2 GHz) je totiž na 82,33 W, resp. 98,5 W. Přitom je o velmi malé navýšení taktů. Uvážíme-li, že Apple M3 Pro si bere okolo 42 W a Core Ultra 7 155H cca 80 W, nezdá se, že by nízká spotřeba byla hlavní výhodou nových procesorů, ale možná hlavním problémem (spojeným s nízkým výkonem daným neefektivní emulací).

Než ale začneme vynášet definitivní soudy, musíme si ještě počkat. Oficiálně se nové notebooky mají představit 20. května, takže všichni zainteresovaní mají ještě měsíc na to, aby se na všem zapracovalo. A až poté bude mít nezávislé testy, kde uvidíme, zda je Snapdragon X Elite dostatečnou revolucí, která pomůže zahájit přechod od x86 i v této oblasti, nebo zda půjde o další zpackaný pokus. A zde je ještě nutno podotknout, že je tu otázka nejen úrovně hardwaru, ale také softwaru (Windows on ARM). On to Qualcommu může zpackat i Microsoft.