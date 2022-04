Další rekordní čtvrtletí Tesly přineslo výrazný zisk 3,3 mld. USD

Tesla je firmou, která dělí společnost. Jedni ji milují, druzí nenávidí a přáli by ji brzký krach. Nic však nenasvědčuje tomu, že by se tak mělo stát. Firma Elona Muska je nadále v zisku a za poslední čtvrtletí ho ještě výrazně navýšila. Tesla totiž zveřejnila své finanční výsledky a najdeme zde několik informací o financích i další detaily o tom, co se ve firmě děje. Pojďme nejprve na čísla. Firma za Q1/22 dosáhla příjmů ve výši 18,76 mld. USD, čímž překonala loňská čísla (Q1/21) o 81 % a je to také o 5,9 % více než v předchozím čtvrtletí (Q4/21).

Pokud jde o příjmy v souvislosti s auty, ty byly ve výši 16,86 mld. USD. Toto překonalo loňská čísla (Q1/21) o 87 % a je to o 5,6 % více než v Q4/21. Hlavními tahouny bylo navýšení dodávek nových vozů, a to i přesto, že se zvýšila průměrná prodejní cena a v mnoha zemích Tesla za poslední dobu zdražovala dokonce i několikrát. Ačkoli tak mnozí tvrdí, že prodeje táhnou dotace, ukazuje se, že zákazníci nemají problém kupovat si Tesly v přepočtu i o několik set tisíc Kč dráže než v minulosti a prodeje navzdory výrazným zdražením nadále stoupají. Pro zajímavost, standardní verze Modelu 3 vyšla před dvěma lety na 37990 USD, nyní stojí 48490 USD.

Rostly ale i jiné oblasti firmy. Důležitý je především čistý zisk společnosti, a ten činil 3,32 mld. USD, což je o 658 % více než loni a o 43 % více než v předchozím čtvrtletí. Provozní marže firmy tak dosahuje 19,2 %, což je opravdu velmi vysoké číslo (u hrubého zisku je to dokonce přes 29 %, u čistého pak 17,7 %). Koho by zajímaly prodeje emisních kreditů, tak ty po delší době výrazně vzrostly na 679 mil. USD, což dělá 3,6 % příjmů firmy. Vidíme tedy, že i bez nich by Tesla byla velmi zisková.



Poněkud slabší je to v energetické části. Za toto čtvrtletí tu máme instalovaný výkon ve výši 48 MW (-48 %). Pokud jde o úložiště, tam je to s 846 MWh meziroční nárůst o výrazných 90 %, nicméně jde už o druhé čtvrtletí, kdy tato hodnota klesala. Po celém světě máme už 3724 Superchargerů s celkem 33657 nabíjeními konektory. Pokud jde o výrobu, v Kalifornii je kapacita 100 tisíc Modelů S/X a 500 tisíc Modelů 3/Y, v Šanghaji pak 450 tisíc Modelů 3/Y. V březnu se rozjela výroba Modelu Y v Berlíně a v dubnu pak také v Texasu . Berlín i Texas zatím využívají články typu 2170, nicméně měly by přejít na současnou výrobu verzí s články 4860. Zajímavostí je, že už dnes má téměř polovina vyráběných vozů Tesla baterie bez niklu a kobaltu. Standardní verze Modelu 3 totiž využívá články typu LFP.

Do budoucnosti Tesla předpokládá roční nárůsty produkce v průměru okolo 50 % (tedy pro rok 2022 cca 1,4-1,5 mil. vozů), přestože se nadále očekávají důsledky nekončící čipové krize. Tesla má k dispozici dostatečný obnos peněžních prostředků a očekává další snížení výrobních nákladů, což byl další střípek k navýšení zisku.