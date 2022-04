Tesla otevírá Gigafactory v Texasu, chystá autonomní taxi a robota Optimus

Společnostchystá obrovskou ofenzívu. Firma navzdory čipové krizi udržela produkci na podobných číslech jako v předchozím čtvrtletí a dodávky byly dokonce rekordní , nicméně hlavní je to, že během března a dubna se zvýšila teoretická výrobní kapacita na dvojnásobek. Ta nyní činí zhruba 2 miliony vozidel ročně, čímž se dostává na úroveň takových automobilek, jako jsou Mercedes-Benz nebo BMW. Pochopitelně, nájezd výroby bude v nových továrnách pozvolný, a tak letos můžeme očekávat asi něco okolo 1,5 milionu aut. Za tím by mělo stát nejen otevření berlínské továrny v březnu , ale také otevření další nové Gigafactory před pár dny v Austinu v Texasu, která vyšla na 1,1 mld. USD.

To proběhlo na akci, kde se Elon Musk ukázal v kovbojském klobouku a tmavých brýlích. Továrna by měla zaměstnávat 5000 lidí s průměrným platem přes 47 tisíc USD ročně (1,06 mil. Kč), přičemž nejnižší platy budou začínat na 35 tisících USD za rok (0,79 mil. Kč). Vyrábět se tu má 500 tisíc Modelů Y ročně a od příštího roku snad konečně i dlouho očekávaný Cybertruck . Připomeňme ještě, že Tesla má v USA mezi elektromobily 70% podíl, druhý je Nissan s 8,5 %, třetí Chevrolet se 7,2 %, Ford paběrkuje se 2,3 % a Volkswagen na páté pozici bere necelých 2,2 %. Jediným státem USA, kde Tesla nevítězí, je Aljaška. Tam je první Nissan se 40,2 %, Tesla má 33,6 %. Důvodem může být to, že zde Tesla ještě nemá žádné servisní centrum a má tu jen jeden Supercharger.