Další výhra pro AMD: světově nejvýkonnější systém El Capitan s 2 exaFLOPS

AMD si tak může připsat další velkou zakázku, která bude představovat superpočítač El Capitan, pro nějž si ministerstvo U.S. Department of Energy (DOE) vyhradilo 600 milionů dolarů. Základní srovnání s Aurorou a Frontier je přitom velice jednoduché. Aurora má akorát tak dosáhnout výkonu 1 exaFLOPS (10operací za sekundu), Frontier pak zhruba 1,5 exaFLOPS a El Capitan pak rovnou 2 exaFLOPS, takže půjde o nejvýkonnější superpočítač světa. Samozřejmě jen dokud se neobjeví nějaký ještě silnější.

El Capitan tak bude po svém dokončení výkonnější než všech 200 nejlepších superpočítačů, které jsou aktuálně ve službě. AMD přitom muselo ve výběrovém řízení porazit konkurenční Intel i NVIDII, přičemž mnozí analytici předpokládali, že El Capitan bude založen především na hardwaru NVIDIE. Ta tak stále čeká na svůj první systém z řádu exa a je to rozhodně zajímavý vývoj vzhledem k tomu, že žebříček TOP 500 se aktuálně přímo hemží jejími GPU akcelerátory. S tím by ostatně mohlo a mělo mít co do činění i nasazení Infinity Fabric pro CPU a GPU zároveň

Superpočítač El Capitan byl ohlášen už loni v srpnu, ale tehdy ještě DOE nebylo rozhodnuto o tom, jaký hardware využije. Nyní už je to jasné, systém bude založen na procesorech AMD EPYC příští generace (Genoa, Zen 4) a neupřesněných GPU rovněž od AMD.

My přitom víme, že snad ještě letos budou představeny procesory generace Zen 3, takže Zen 4 bude následovat po nich už nejspíše s využitím 5nm výrobního procesu. To by mohlo nastat nejdříve na konci roku 2021, ale spíše až v roce 2022. Co nám k tomu řekne aktuální zpráva? Ta udává, že El Capitan by měl být dokončen ke konci roku 2022 a do provozu vstoupit v následujícím roce, takže tento plán víceméně odpovídá tomu, co jsme od AMD očekávali už dříve. Procesory AMD Genoa by také již měly využívat paměti typu DDR5.

Co se týče grafických čipů, pak v jejich případě by mohlo jít o generaci Arcturus, ale více už se neodvažuji odhadovat. Je ale zřejmé, že právě na nich bude záležet nejvíce, neboť El Capitan se zaměří zvláště na umělou inteligenci a strojové učení. Zpráva už jen uvádí, že půjde o karty z řady Radeon Instinct s "novou architekturou".

Za zmínku také stojí, že DOE dříve plánovalo El Capitan jako systém s výkonem až 1,5 exaFLOPS, ovšem právě po zhodnocení schopností budoucího hardwaru od AMD se ministerstvo rozhodlo, že si nadělí ještě o třetinu výkonnější superpočítač. Ten bude nakonec potřebovat více než 30 MW energie a založen bude na již široce používané platformě Cray Shasta.

