Dánsko vytvoří umělý ostrov pro distribuci až 10 GW elektřiny z větrných elektráren

Mnohé státy chtějí významně navýšit podíl obnovitelných zdrojů elektrické energie a mezi ně patří i Dánsko. To hodlá v Severním moři postavit obří energetický hub pro větrnou energii. Půjde o velký umělý ostrov o rozloze 120 tisíc m2 (445×270 metrů), který by měl být umístěn zhruba 60 km od pobřeží Dánska (západně od Thorsminde). Odtud by elektřina měla putovat nejen do samotného Dánska, ale i dalších evropských zemí (hovoří se o Německu, Nizozemí a Belgii).

Zdrojem elektrické energie by měly být okolní větrné elektrárny. Ze začátku provozu se počítá s výkonem 3 GW a uvažuje se o tom, že by se později projekt rozšířil až na 10 GW. Abychom to uvedli do kontextu, instalovaný výkon elektráren v ČR činí 22 GW. Umělý ostrov by měl vyjít na částku 34 mld. USD a do provozu by měl být spuštěn v roce 2033. Druhý hub bude postaven v Baltském moři zhruba 20 km jihozápadně od ostrova Bronholm. V tomto případě by měl být instalovaný výkon 2 GW. Počáteční výkon obou hubů by tak činil 5 GW (3 GW + 2 GW) s tím, že by se postupem času mohl dostat mnohem výše.

Denmark has decided to construct the world’s first windenergy hub as an artificial island in the North Sea #dkgreen pic.twitter.com/lKrxmWV61q — Dan Jørgensen (@DanJoergensen) February 4, 2021

