Design macOS na Raspberry Pi 4? Je tady podpora elementary OS

Majitelé Raspberry Pi 4 sice mají k dispozici nedávno aktualizovaný operační systém Raspberry Pi OS, ale kromě něj mohou vybírat z desítek různých alternativ. Nejnovější přírůstek se jmenuje elementary OS a fanoušci linuxových distribucí o něm jistě slyšeli, pokud jej dokonce nezkoušeli na svém desktopu nebo notebooku. Na Raspberry Pi se ovšem dostává vůbec poprvé. Zatím se sice nejedná o oficiálně podporovaný projekt, ale v případě úspěchu by se to mohlo změnit. elementary OS patří do skupiny linuxových distribucí, které se snaží o příjemný uživatelský zážitek podobný Windows nebo macOS.

A právě operačním systémem od Applu se autoři elementary OS nepokrytě inspirovali. Začíná to vzhledem oken a ikon, pokračuje lištou v horní části obrazovky s důležitými informacemi či rychlým nastavením, a končí dokovacím panelem pro snadný přístup k oblíbeným aplikacím. elementary OS přichází pouze se základními předinstalovanými aplikacemi, jako je webový prohlížeč Epiphany, e-mailový klient, galerie fotek, správce souborů nebo editor kódu. Po instalaci systému tedy uživatelé nemusí řešit spoustu bloatwaru, který není výjimkou ani u některých linuxových distribucí. Další bezplatné i placené tituly lze stahovat z oficiálního obchodu AppCenter. Před zveřejněním prochází každá aplikace kontrolou.

Tento open-source operační systém je podle autorů vhodný pro práci i zábavu. Mezi zajímavé funkce patří možnost multitaskingu pomocí několika samostatných ploch, mezi kterými přepínáte jedním kliknutím. Pro zvýšení produktivity nechybí režim obraz v obraze nebo funkce Nerušit, který ztlumí všechny notifikace pro nerušenou práci. K dispozici je dokonce režim rodičovské kontroly, který umožňuje omezit čas strávený u obrazovku pro jednotlivé dny nebo zablokovat přístup k určitým webům a aplikacím. elementary OS využívá jako základ obrazy Ubuntu pro Raspberry Pi.

Výkon na Raspberry Pi 4 je podle prvních reakcí docela dobrý, ale rozhodně není srovnatelný s běžnými desktopy. Problémem zůstávají méně plynulé animace kvůli absenci hardwarové akcelerace, chybějící podpora 4K videí a různé další drobnosti. elementary OS funguje na Raspberry Pi 4 nebo Raspberry Pi 400 s minimálně 4GB, ale nejlépe alespoň 8GB RAM. Na jiných modelech tohoto jednodeskového počítače systém nefunguje kvůli nedostatečnému výkonu. Pro bezproblémový běh je doporučeno používat aktivní nebo alespoň pasivní chladič k Raspberry Pi 4. Více informací si přečtěte na oficiálním blogu (viz odkaz níže). Odkazy ke stažení potom najdete na GitHubu

Ceny souvisejících / podobných produktů: