Desky s AMD X670E si nerozumí s PCIe 5.0 SSD, trpí na pády nebo zpomalení na PCIe 1.0

Poslední měsíce se moc nedaří Intelu, ale i. To zažilo pár problémů, jako je propad výkonu Ryzenů ve hrách ve Windows, což přispělo k nepovedenému uvedení Ryzenů 9000 , které nepřinesly tak vysoké navýšení výkonu, jaké se čekalo (to zesílila i 65W TDP u slabších modelů, která dále limitovala výkon), verze se dvěma CCD trpěly na vysoké latence . Nyní se k tomu přidává další problém, u kterého ale zatím nevíme původ. Prozatím to vypadá na problém chipsetů, které ve spolupráci s Ryzeny 7000 měly přinášet podporu rozhraní PCIe 5.0, a to v podobě až 28 linek (16 pro GPU, 2×4 pro M.2 SSD a další 4). Právě připojení produktů s rozhraním PCIe 5.0 ale může působit problémy.

Ukazuje se totiž, že pokud je v PCIe x16 slotu grafická karta a do prvního slotu M.2 je vloženo SSD podporující PCIe 5.0, tato kombinace může začít dříve nebo později vykazovat chyby. Obvyklými projevy je to, že počítač náhodně padá, případně někdy ani vůbec nenajede, nebo že po několika restartech sice najede, ale běží pomaleji, neboť se SSD nastaví na rychlost odpovídající rozhraní PCIe 1.0. Uživatelé to pozorovali např. s SSD Crucial T700 a T705, které byly mezi prvních SSD s PCIe 5.0 na trhu (našel jsem příspěvky na fórech, které zmiňovaly podobné pády už z léta 2023), nicméně se nezdá, že by byl problém právě zde. Potíže se totiž vyskytují i s jinými PCIe 5.0 SSD a také se vyskytují na různých deskách různých výrobců, přičemž společným jmenovatelem je chipset X670E. To ale stále nevylučuje možnost, že jde třeba o chybu řadiče v několika různých PCIe 5.0 SSD. Otázkou tak je, zda bude pozorován stejný problém i na platformách Intelu nebo ne.



Některým uživatelům pomáhá aktualizace BIOSu základních desek, některým naopak ne. Nejjistější možností je použití SSD s max. PCIe 4.0, případně by údajně mohla pomoci i limitace rozhraní PCIe 5.0 rozhraní pro SSD na rychlosti PCIe 4.0.