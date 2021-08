DHL upouští od vývoje doručovatelských dronů, problémy má i Amazon

Mohlo to vypadat jako způsob dopravy zboží na tzv. poslední míli, který by mohl značně ulevit doručovatelům z masa a kostí a vozit zákazníkům především lehčí a méně objemné objednávky rychleji a možná i levněji, ale to závisí na mnoha okolnostech. Takové drony by samozřejmě musely létat samy a bezpečně, a to s pouze jedním nákladem tam a pak zase zpět na základnu. Ovšem doručovatel nám doveze zásilku (nebo lístek o jejím uložení) i za silného deště či větru a zpravidla ji jen tak neodhodí do bláta či do sněhu. Může také lépe reagovat na zuřivé psy, s nimiž má jistě své bohaté zkušenosti.

A pošťák také nelobbuje po celém světě za to, aby se nízká letová hladina zakázala pro rekreační využití a poskytla právě dronovým dopravcům, což bylo v posledních letech více než očividné. To společně s rozšířením levných dronů přineslo nová pravidla a regulace pro RC létání, jako je třeba nutnost mít po ruce pozorovatele v případě, že létáme s FPV brýlemi, čili sledujeme let z pohledu kamer(y) modelu. Takové pravidlo platí na Novém Zélandu, přičemž pozorovatel musí mít letoun/dron neustále v dohledu.

Pravidla se zkrátka v posledních letech přiostřují, což je mediálně ospravedlněno rozšířením vrtulových dronů mezi obyvatelstvo, z nějž si někteří nelámou hlavu nad pravidly, anebo ji rovnou nepoužívají vůbec.

Z pohledu mnohých šlo ale především o pravidla, která mají připravit letový prostor a jeho zpoplatnění pro účely doručování zboží, k čemuž měly sloužit třeba Paketkoptery německé DHL. Ta ale nyní ohlásila , že svůj projekt ruší, což se týká jak projektu v Tanzánii, tak dalších návazných včetně vývoje vlastních dronů. DHL přitom chtěla využívat drony především v nepřístupných oblastech třeba pro dopravu léků a zřejmě ani tam nejde o vhodný způsob, natož pak v nástrahách civilizace.

Server Wired také před několika dny mluvil o Amazonu a konkrétně o pomalém kolapsu týmu, jenž má na starosti vývoj doručovatelských dronů. Jedná se o službu Amazon Prime Air a tým, z nějž již cca 100 zaměstanců bylo propuštěno nebo přeloženo na jiné pozice. Bývalí zaměstnanci mluví o tom, že projekt sám o sobě kolaboval, byl od začátku dysfunkční a připomínal organizovaný chaos pod vedením manažerů zcela odtržených od reality.

Nezpochybnitelná pravda je, že projekt Prime Air z hlediska propagace vyschl a firemní PR kampaň v podstatě zmizela. Amazon měl přitom ostatním ukazovat cestu a využít Velkou Británii jako první velký trh pro letecké doručování, ovšem právě britský tým už dnes prý v podstatě neexistuje.



Vypadá to tak, že vize o doručovatelských dronech už není tak růžová a že si mnozí opravdu uvědomili nebezpečí spojená s těžkými autonomně řízenými stroji (27 kg v případě Amazonu), které se snaží najít cestu na náš dvorek a tam přistát s nákladem, nebo jej snad dokonce shazovat na padáčku. Po zemi to možná bude lepší

Ceny souvisejících / podobných produktů: