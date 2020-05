Digitimes: arizonská továrna TSMC může změnit celosvětový dodavatelský řetězec

Hlavní myšlenka od Digitimes Research je tedy stručná, nová arizonská továrna firmy TSMC pro výrobu 5nm čipů by mohla zásadně změnit podobu celosvětového dodavatelského řetězce a zasáhnout mnoho dalších firem.

Společnost TSMC tento svůj záměr oficiálně potvrdila minulý týden , takže můžeme připomenout, že půjde o továrnu s kapacitou 20.000 waferů za měsíc, jejíž výstavba započne v příštím roce a výroba by pak měla odstartovat v roce 2024. Tehdy by tak 5nm proces už dávno neměl být to nejlepší, co TSMC dokáže nabídnout, ostatně na rok 2022 firma počítá už se 3nm procesem, který pravděpodobně také využije zcela nový typ tranzistorů, od nějž si můžeme slibovat podobnou revoluci, jakou předvedly tranzistory FinFET nahrazující klasické rovinné tranzistory.

Digitimes Research pak mluví o změnách, které jsou spojeny prostě a jednoduše s tím, že dnes se výroba těch nejpokročilejších čipů soustředí především v Asii, a to konkrétněji v poměrně malém regionu Tchaj-wanu a Jižní Koreje, neboť jde vedle TSMC o společnost Samsung.

Jedním dechem pak můžeme dodat, že na Intel v žádném případě nezapomínáme, jenomže ten je zcela mimo toto téma jako firma, která vyrábí čipy pouze pro své účely. Projekt Intel Custom Foundry , v jehož rámci byla nabízena zakázková výroba čipů, totiž už dávno skončil.

Digitimes Research dále připomíná, že TSMC se v Arizoně dostane do společenství mnoha významných firem, které na stejném místě provozují své důležité provozy a nejde jen o IT firmy, ale i o takové, které působí v leteckém, vesmírném a vojenském průmyslu. Vedle obligátního Intelu tak jde i o Raytheon, Microchip, ON semiconductor, VLSI, Freescale, NXP, STMicroelectronics, Honeywell, Marvel, Amkor, Philips a Western Digital.

Čili právě v Arizoně může vzniknout celý ekosystém provázaný právě s 5nm výrobou v továrně TSMC, která bude jiným místním firmám dodávat čipy. Je jasné, že po tomto Američané dlouho prahli a jistě se budou velice snažit, aby výstavba továrny proběhla hladce a v termínu, neboť nejde jen o prestiž, pracovní příležitosti a přímou spolupráci místních podniků, ale i o otázku národní bezpečnosti a odstranění hrozby, kterou může představovat případná nestabilita v Asii.

TSMC mimochodem také plánuje v dohledné době rozšířit i 5nm kapacity doma na Tchaj-wanu, a to v rámci Fab 18 v Southern Taiwan Science Park (STSP).

