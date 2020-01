Digitimes: rok 2020 bude pro AMD nejlepší ze všech

Průzkum serveru Digitimes říká, že různé společnosti se připravují na nebývale široké využití procesorů AMD, k čemuž napomůže i Intel svou pokračující neschopností uspokojit poptávku po svých produktech. Intel tak sám zařídí, aby AMD mohlo proniknout na širší trh, což by jinak nemuselo být tak snadné bez ohledu na kvalitu jeho produktů. Zde se přitom mluví stále o aktuálních procesorech Intel i AMD, ne o těch, které budou následovat.

Dále se tu píše, že architektura Zen 3 od AMD bude dle očekávání využita v rekordním množství produktů od výrobců PC a že procesory AMD už jasně získávají na oblibě a už nyní viditelně roste jejich využití v OEM i značkovém hardwaru a tento trend bude v letošním roce pokračovat, jak očekávají průmyslníci.

AMD také bude mít relativně nerušený rok 2020 z hlediska toho, že Intel se bude muset velice snažit, aby dostal na trh více 10nm produktů a zkusil zachytit nástup svého konkurenta. Neočekává se přitom, že by nabídl produkty, které by situaci výrazně zvrátily v jeho prospěch, a to zvláště v případě serverů, HEDT a desktopů. A co víc, tato situace má díky náskoku TSMC a potažmo Samsungu ve výrobních procesech pokračovat i přinejmenším během následujících dvou let.

Co se týče grafických produktů firmy AMD, zde je zpráva mnohem zdrženlivější a mluví o případném nástupu opravdu konkurenceschopné architektury (čili 2. generace Navi). Pokud ta skutečně přijde, a to nejspíše na konci tohoto či začátku příštího roku, může se AMD těšit na další nárůst svých tržeb. Ale to je logické, že?

Nyní se čeká především na to, až aktuálně primární zákazník firmy TSMC v případě 7nm procesu přejde na nový 5nm proces. Jedná se o společnost Apple, kterou by pak na její pozici mělo nahradit právě AMD, což lze už očekávat během tohoto pololetí. V kombinaci s investicemi TSMC do navýšení kapacity 7nm linek to dle očekávání přinese dvojnásobný počet waferů pro AMD a to se pochopitelně odrazí v celkových tržbách i schopnosti uspokojovat poptávku, s čímž mělo AMD v minulosti řadu problémů.

Zkrátka a dobře, budoucnost pro AMD aktuálně vypadá velice pozitivně.

