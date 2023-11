Druhý let rakety Starship od SpaceX skončil dvěma nezávislými explozemi

SpaceX Starship. Raketa se vznesla jen do výšky 39 km, kde došlo k dálkově vyvolané sebedestrukci, o čemž jsme psali v 20. dubna proběhl první test rakety. Raketa se vznesla jen do výšky 39 km, kde došlo k dálkově vyvolané sebedestrukci, o čemž jsme psali v dřívějším článku . Společnost SpaceX ale první test nehodnotí vyloženě negativně, protože razí heslo "selži rychle, uč se ještě rychleji". Jinak řečeno, neúspěch považuje za prostředek k tomu, jak se toho více naučit. K tomuto se váže i jedno další tradiční heslo v angličtině FAIL - First Attempt In Learning (Selhání - První pokus v učení). Tehdejší test měl i negativní dopad na startovací plochu, kterou poničil, a došlo i k poškození fotoaparátů mnoha fotografů, které měly natáčet a fotit start.

těsně před explozí



Včera se však SpaceX pokusila o opětovný start a tento test byl o něco úspěšnější. Přesto měl stále daleko k dokonalosti. Jedním z úspěchů je např. to, že správně fungovalo všech 33 motorů, na základě zkušeností z minulého letu byla mimo jiné vylepšena i startovací plocha

exploze

Cílem včerejší mise bylo vystoupat do výšky 240 km, obletět Zemi a po 90 minutách přistát do Pacifiku blízko Havajských ostrovů. Tak dobře to ale nedopadlo. Tentokrát se sice povedlo oddělit první stupeň od druhého bez exploze, ta ale následovala o necelou půlminutu později, kdy došlo k výbuchu prvního stupně.

po explozi

Druhý stupeň pokračoval dál, nicméně ani v jeho případě nebyla mise úspěšná. V 8. minutě mise ztratila SpaceX kontakt s raketou a podle všeho došlo i zde k druhé, nezávislé explozi, a to ve výšce 148 km. SpaceX opět mluví o tom, že tento test jí pomůže poučit se z chyb a vylepšit spolehlivost raket Starship, neboť to bude nutné pro její multiplanetární cíle.

Watch Starship’s second integrated flight test https://t.co/cahoRQ72lm — SpaceX (@SpaceX) November 17, 2023

Nyní se vyšetřuje, co se vlastně stalo. Vzhledem k tomu, že jsme tu měli rovnou dvě exploze, a tedy chyby v obou stupních, bude toho třeba hodně co opravovat. Ve výše uvedeném videu se můžete podívat na oddělení stupňů v čase 41:45, exploze je pak v čase 42:14.