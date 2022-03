Dyson odhalil sluchátka s filtrací vdechovaného vzduchu, o Covid ale nejde

Na druhou stranu, s vysavači Dyson Zone přece jen trošku souvisí, neboť i zde se bude filtrovat vzduch, takže tradiční know-how této firmy ve vývoji jistě přišlo vhod. Máme tu celou náhlavní sadu s futuristickým vzhledem, která obsahuje jednak sluchátka s technologií pro aktivní potlačení okolního hluku a vepředu pak máme filtrační systém pro vdechovaný vzduch.

Jak už ale bylo řečeno, o Covid-19 či prostě o ochranu před viry tu vůbec nejde, a to už jen s přihlédnutím k tomu, že vývoj sluchátek Dyson Zone začal už přibližně před šesti lety. Sluchátka Zone ale především nejsou ani schopna nás se svým filtrem před viry ochránit, neboť ten dokáže zachytávat nečistoty od velikosti 0,1 mikronu, čili viry by měly takovým filtrem nezřídka projít. Na druhou stranu, viry neputují jen samy a třeba v případě mikroskopických kapiček, které kolem sebe všude rozprašujeme mluvením, kýcháním a jinými projevy, by i takový filtr stačil.

Sám výrobce ale mluví spíše o částicích v rámci městském znečištění, alergenech či bakteriích. Instalovaný filtr má přitom vydržet přibližně rok, ale to pochopitelně bude značně záviset na intenzitě používání. K tomu pak přijde vhod i zmíněné aktivní potlačení hluku, neboť i hluk je (zpravidla městská) forma znečištění životního prostoru.

Vzduch se přitom nabírá skrz proděravěné náušníky, kde je filtrován a dále pomocí ventilátorů posílán přes nástavec k ústům. K dispozici jsou tři úrovně čištění, mezi nimiž mohou sluchátka volit i automaticky. Nebudeme si tak do úst strkat žádný šnorchl a dýchat budeme v podstatě volně, jen pod rozměrným nástavcem, který usměrní tok vzduchu a ten bude možné snadno sklopit či odstranit.

Dyson samozřejmě slibuje také vysoce kvalitní audio a rovněž tři úrovně pro blokaci okolních ruchů, a to dle její intenzity. Sluchátka budou mít vlastní baterii, aby byla připravena i na cestách a nabíjení zajistí rozhraní USB C. O moc víc se zatím nedozvíme, a to ani cenu.

