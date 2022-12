Dyson Zone: sluchátka, která filtrují vzduch a jsou mnohem dražší než AirPods Max

Dyson je známým výrobcem stylových high-endových vysavačů, čističek vzduchu nebo vysoušečů rukou. Skoro se stala i elektromobilkou, ale projekt byl nakonec pro firmu Dyson Zone, která byla ukázána už v

Společnostje známým výrobcem stylových high-endových vysavačů, čističek vzduchu nebo vysoušečů rukou. Skoro se stala i elektromobilkou, ale projekt byl nakonec pro firmu příliš velkým soustem a utopila v něm půl miliardy liber. Jedním z dalších projektů, který se nakonec dočká výroby, jsou sluchátka, která byla ukázána už v březnu letošního roku . Co je na nich rozhodně zvláštní, je přední část pro filtraci vzduchu. Sluchátka totiž nemají na starosti jen reprodukovat zvuk (a minimalizovat okolní hluk), ale také filtrovat vzduch, který jejich uživatel dýchá.

Vzduch se nasává pomocí náušníků a přes filtry putuje do přední části, kde je možné ho volně dýchat ústy i nosem (nejde o těsný systém, ale o vyfoukávání vyčištěného vzduchu před ústa a nos uživatele). Cílem je filtrovat nečistoty ve vzduchu a měl by odstranit 99 % z nich, neboť propustí jen částečky menší než 0,1 mikrometru (100 nm), tedy s přehledem stačí na PM10 i PM2.5. V dnešní době to může přijít vhod i z koronavirového hlediska, přestože vývoj sluchátek začal dávno před covidem (jde o výsledek 6letého vývoje). Průměrná velikost koronavirů je okolo 125 nm (cca 60-220 nm), ty se navíc vždy drží nějaké jiné částečky, takže by většinu z nich měl systém odfiltrovat. Na druhou stranu uživatel nebude natolik vystavovat svou imunitu vnějším podnětům, což může mít ve výsledku opačný efekt, pak ho skolí skoro všechno. Systém dokáže díky uhlíkovým filtrům se zvýšeným podílem draslíku potlačovat i vlivy plynů jako NO 2 a SO 2 . Vše si navíc můžete kontrolovat v mobilní aplikaci MyDyson.



Samotná sluchátka vydrží na 50 hodin poslechu, nicméně v případě zapnutého čistění vzduchu se to smrskne na pouhé 4 hodiny, nabíjení pak zabere 3 hodiny. Část pro čistění vzduchu je odnímatelná, takže Dyson Zone můžete využívat čistě jen jako sluchátka. Celkem je tu 11 mikrofonů, přičemž 8 z nich slouží pro aktivní potlačení hluku (hluk města ztiší na 38 dB(A)). Mají tak sloužit i jako ochrana proti nadměrnému hluku ve městech (pak je pochopitelně otázkou, co si do sluchátek pustí uživatel, a jak hlasitě).