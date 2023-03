EdisonFuture představuje EF1-T, elektrický pickup se stahovací solární střechou

EdisonFuture a vyvíjí elektrický pickup EF1-T (resp. EF1-TP). Ten by totiž měl být vybaven solární střechou nad kabinou pasažérů. To však nemusí být vše. Vůz je totiž možné vybavit také stahovací střechou nad korbou, což může přinést několik výhod. Zlepší se aerodynamika vozu, náklad je chráněn před nenechavci a zvýší se i plocha solárních panelů, které mohou dobíjet vůz při jízdě i při stání. Pochopitelně nelze čekat závratný výkon a stejně jako u všech aspoň trochu normálně míněných solárních aut se počítá především s tím, že solár tu bude využit k dobíjení stojícího vozu. Tato energie se pak později použije k jeho pohonu. Výrobce ale nespecifikuje, kolik předpokládá, že bude vůz schopen dobíjet.

V prodeji mají být tři varianty. Základní EF1-TP Standard má jeden motor, umí zrychlit z 0 na 60 mph (96 km/h) za 6,5 sekundy, má mít dojezd 300 mil (cca 480 km) a může táhnout až 7500 liber vážící přívěs (3,4 tuny). EF1-TP Premium má dostat dva motory, zrychlit už za 4,5 sekundy a ujet 380 mil (cca 610 km). V jeho případě si troufne na přívěs vážící 9000 liber (4,1 tuny).

Nakonec se má objevit i vrcholná verze EF1-TP Super se třemi motory. Na 60 mph má zrychlit za 3,9 sekundy a akumulátor má vydržet na ujetí 450 mil (cca 725 km). Vše jsou odhady, které výrobce očekává, že naměří dle přísné americké normy EPA. Super si troufne na 11 tisíc liber vážící přívěs (5 tun). Ve všech případech má korba délku 6,5 stop (1,98 metru), na přání je možné delší verze s 8 stopami (2,43 metru).

Vůz má nabízet elektricky sklopné stupačky pro snazší nastupování, kameru na zadním čele, malá zrcátka s kamerami (a 7" obrazovkami v interiéru), 17,5" obrazovku pro infotainment, ambientní osvětlení, schránku s nářadím ve dveřích. Vůz je možné si zarezervovat za 200 USD. Jaká ale bude výsledná cena, to zatím nevíme. Stejně tak nevíme, zda se projekt povede dotáhnout do úspěšného konce (nebylo by to jistě poprvé a ani naposled, kdyby to nevyšlo - první rendery jsou už více než rok staré).

Výrobce také zveřejnil krátké video. I když místy vypadá velmi realisticky, občas naopak připomíná spíše nepovedenou počítačovou hru.