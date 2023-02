Solární auta asi končí: Sono to vzdává se Sionem, Lightyear zakládá novou firmu

Pokud jste se těšili na solární auta, z brán automobilek Sono Motors a Lightyear to ale nebude. Obě dvě firmy mají vleklé problémy a je to jen pár týdnů, co to s oběma vypadalo dost špatně, a čekali jsme, co se bude dít. V obou případech to "něco" přišlo, ale jinak. Pokud jde o nizozemský, který ve firmě Altas Technologies předčasně ukončil produkci svého prvního solárního auta Lightyear 0 a který vyhlásil bankrot, projektu i přes problémy nadále věří a založil novou společnost, která má za úkol vyvinout vůz Lightyear 2 . Přestože žádá o ochranu před věřiteli, zároveň tvrdí, že od dalších investorů vybral dost peněz (8 mil. EUR) na to, aby mohla nová firma pokračovat ve vývoji. Duševní vlastnictví z původního projektu bude zástavou, kterou Lightyear poskytne investorům do nové firmy.