Elon Musk: Tesla letos (opět) dosáhne plně autonomního řízení, to táhne tržní hodnotu

už několikrát sliboval, že "v tomto roce" představí plně autonomních řízení ve svých vozech Tesla. Problémem je, že "těchto roků", kdy se takto mělo stát, bylo už několik. V letošním dubnu oznámil uvedení v daném roce znovu (tedy v roce 2023) a před několika dny v Paříži opět. Mezitím ho v uvedení vozů s autonomním řízením 3. úrovně předběhlo několik firem, i když ve velmi omezené míře (zpravidla jen ve vybraných státech ve vybraných oblastech a za přísných podmínek). Asi nejvíce se v tomto ohledu daří automobilce Mercedes-Benz, který má povolenou 4. úroveň v Německu a 3. úroveň v Nevadě a nově i Kalifornii. To se bavíme o autech, které si opravdu může koupit běžný občan. Pilotních a různých testovacích provozů na 4. úrovni je jinak po celém světě spousta.

Zda budeme, či nebudeme Muskovi věřit, že mu tentokrát konečně jeho slib vyjde, to je otázkou. Každopádně situace posledních dní naznačují ještě další zajímavé věci. Musk vedle slibu autonomního řízení totiž řekl, že ačkoli nemá tušení, co je za různými výkyvy hodnoty firmy, kdy si myslí, že je hodně vysoko, a ona přesto ještě stoupne, právě autonomie má být dle něj hlavním tahounem hodnoty Tesly, která je nejhodnotnější automobilkou na světě. Její hodnota totiž činí přes 825 mld. USD, ačkoli ještě zdaleka není tou největší (co do počtu vyrobených aut nebo příjmů z jejich prodeje). Toto číslo překonává druhou největší Toyotu téměř 4násobně (ta má tržní hodnotu 223 mld. USD).



Pro zajímavost, že samotné počty vyrobených aut nemusí nijak zvlášť souviset s hodnotou společnosti, ukazuje i třetí největší automobilka dle tržní kapitalizace. Tou je Porsche, které vyrábí asi 300 tisíc aut ročně, tedy méně než čtvrtinu toho, co Tesla. Jeho hodnota je na německé burze okolo 104 mld. EUR (asi 113 mld. USD). Vyrábí tedy asi jen 3 % toho, co Toyota, ale hodnotu má proti ní poloviční. Druhým největším výrobcem aut co do počtu je koncern Volkswagen, který je ale tržní hodnotou až na 6. místě (za čínským BYDem a Mercedesem/Daimlerem) bez některých značek jako výše zmíněné Porsche.

Zatímco ale Toyota vyrobí téměř řádově více vozů než Tesla (přesněji řečeno 8krát), díky průměrně vyšší ceně vozů Tesla není rozdíl mezi příjmy až tak dramatický. Pro představu, za poslední 4 čtvrtletí měla Tesla příjmy přes 85 mld. USD, u Toyoty je to po přepočtu z jenů na dolary asi 262 mld. USD, tedy při 8krát větším počtu vozů jsou příjmy firmy jen 3krát vyšší (logicky, Tesla zatím neprodává auta v levných třídách). Čistý zisk Tesly byl 11,8 mld. USD, v případě Toyoty to bylo 17,6 mld. USD, tedy jen o 49 % více. Na to, že celý koncern Toyoty prodává cca 10,5 mld. aut ročně, zatímco Tesla v roce 2022 prodala jen 1,31 mil. aut (tedy 1/8 toho, co Toyota), resp. 1,43 mil. vozů za poslední 4 čtvrtletí, je to velký rozdíl. A právě potenciální příjmy z autonomního řízení FSD jsou tím, co podle Muska hodnotu firmu zvyšuje, a co bude v budoucnosti značným přílivem peněz do pokladny.



Je tu ještě jedna zajímavost plynoucí z daného výroku slibu autonomního řízení. Tentokrát ale nejde o to, co Musk řekl, ale kde to řekl. Tato slova řekl v Paříži, kde se toho dne setkal i s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby zde Musk nebyl už podruhé za poslední měsíc. Vypadá to tedy, že Francie je jedním z kandidátů na další evropskou Gigafactory.