Nevada povolila Mercedesu provozovat auta s 3. úrovní autonomního řízení

Automobilkaje jednou z mnoha, která se snaží vyvíjet systémy autonomního řízení. Ta už získala povolení provozovat své vozy v režimu SAE Level 4 na stuttgartském letišti , kde řidič ani nemusí být za volantem. Pokud jde o běžné silnice, zde došlo k posunu v Nevadě, kde automobilka získala povolení jezdit v režimu SAE Level 3. Ten je mnohými považován za nejnebezpečnější stupeň, který už není jen asistentem a dovoluje věnovat se něčemu jinému než řízení, stále ale vyžaduje případný zásah řidiče. Mercedes tak spolupracuje s firmou Zync, která má pomoci vyvinout nový systém pro infotainment umožňující streamování videa v průběhu jízdy. Zatímco Nevada už povolení udělila, Kalifornie tak zatím neučinila, nicméně očekává se, že by to nemuselo trvat dlouho.

Druhou novinkou z dílen automobilky Mercedes-Benz je záměr postavit svou vlastní síť nabíječek podobně, jak to má Tesla. Ta má v tomto opravdu velký náskok zhruba 10 let (první byla otevřena v září 2012 a už byla i zavřena). V případě Mercedesu chce do roku 2030 postavit v Severní Americe, Evropě, Číně a dalších důležitých trzích postavit 10 tisíc takových. Pro srovnání, Tesla má k dnešku odhadem zhruba 4600 Superchargerů po celém světě a přibližně 41 tisíc nabíjecích stojanů (přesná čísla se dozvíme za 2 týdny). Pokud by Tesla udržela nynější tempo výstavby Superchargerů po dobu dalších 7 let (tedy tempo nezvýšila ani nesnížila), pak by mohla mít v roce 2023 cca 11-12 tisíc Superchargerů a mezi 105-120 tisíci stojany. Nabíječky by měly umožnit i automatické platby za nabíjení. Mercedes hodlá budovat i nabíječky v prostorách dealerů značky.