Elon Musk zareagoval na výzvu, spustil satelitní internet Starlink nad Ukrajinou

Ruský útok na Ukrajinu hýbe celým světem. Problémy způsobuje na všemožných frontách a některé z nich se týkají i informační techniky. Zatímco svět se snaží napadat ruské servery včetně poskytnutí možnosti běžným uživatelům připojit se k DoS útokům, Rusko naopak ochromuje možnost Ukrajinců připojit se na Internet jako takový, případně v samotném Rusku blokuje přístup na sociální sítě, jako je Twitter, což je možné obejít např. používáním VPN. Ukrajinský vicepremiér Michail Fedorov na problémy s internetem zareagoval tak, že Elona Muska vyzval k pomoci s internetovým připojením.



V jeho tweetu řekl, že zatímco se Musk snaží kolonizovat Mars, Rusko se snaží okupovat Ukrajinu, zatímco jeho rakety úspěšně přistávají z vesmíru na zem, ruské rakety útočí na ukrajinské obyvatelstvo. Požádal pak Muska, zda by mohl zajistit pro Ukrajinu internetové připojení Starlink. Musk odpověděl do 10 hodin, že Starlink byl nad Ukrajinou aktivován a do země míří další terminály. Připomeňme ještě, že nejde o ojedinělou výpomoc Starlinku s internetovým připojením. Jsou to jen týdny, kdy pomohl dostat internetové připojení do Tongy postižené sopečnou erupcí.



Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

