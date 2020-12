Epic Games launcher nadměrně zatěžuje systém

Launcher pro Epic Games Store dokáže být nesmyslně náročný na čas procesoru, i když jej máme minimalizovaný do traye, kde by neměl systém vytěžovat v podstatě vůbec. V případě procesoru Ryzen 5 3600X nám však dokáže zajistit i tak zátěž mezi 3 a 4 procenty, a to aniž by aplikace něco stahovala, instalovala, či prostě dělala. Stačí ji pak otevřít a zátěž procesoru se ještě zvýší a tentokrát se dokonce přidalo i cca 6% zatížení grafického čipu na kartě RTX 3080. V takovém případě může být tento launcher v klidovém režimu počítače aplikací, která systém zatěžuje zdaleka nejvíce, a to i když je otevřen prohlížeč, v němž běží animované reklamy.

Stejnou věc hlásí uživatelé Redditu , jejichž zkušenosti jsme si mohli sami ověřit. V případě procesoru Ryzen 9 5900X šlo i o zbytečných 20 °C, o něž se zvedla teplota jen kvůli otevřenému launcheru firmy Epic. Podobné je to třeba i na procesoru Ryzen 5 2600 a Ryzen 5 1600, čili se nám tu sešli zástupci všech čtyř generací desktopových procesorů Zen od AMD, i když Ryzen 5 1600 ve verzi AF může být technicky samozřejmě zástupce 2. generace. Mluví se přitom výhradně o procesorech Ryzen, i když některé odpovědi ukazují, že jde i o problém na sestavách s procesory Intel.

Půjde tak nejspíše o záležitost týkající se samotného launcheru, který neúměrně využívá systémové prostředky, než aby šlo přímo o konkrétní hardware. Podobný problém ostatně měla i starší verze aplikace AMD Ryzen Master.

Jaké je ale řešení? Od firmy Epic zatím nepřišlo žádné, ale my si můžeme pomoci sami díky GOG Galaxy, který můžeme s Epic Games Launcher propojit a využít funkci pro automatické zavření potřebného launcheru společně se hrou. A samozřejmě také pomůže, když z nastavení Epic Games Launcheru vyškrtneme volbu pro jeho spouštění při startu systému. I tak nám však bude užírat výkon, který může být potřeba při hraní her.



Tím to dnes ovšem nekončí a ještě je tu dle HotHardware otázka, jaká data odesílá proces EpicWebHelper na adresu "tracking-website-prod07-epic-961842049.us-east-1.elb.amazonaws.com". Bylo naměřeno, že za hodinu to bylo asi půl megabajtu dat, což je asi čtrnáctinásobek objemu, který odešle třeba Steam nebo GeForce Experience od NVIDIE. Stojí snad právě i to za neúměrným vytěžováním hardwaru?

