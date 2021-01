Epic nabídne zdarma Star Wars Battlefront II: Celebration Edition

Epic Games Store loni v únoru přidal do nabídky her zdarma úspěšný český AAA titul Kingdom Come: Deliverance a i nyní se chystá udělat podobnou věc, a to v tom smyslu, že si po vánoční sérii méně známých her na zimu nového roku přichystá opět další AAA hru, a to tentokrát Star Wars Battlefront II: Celebration Edition od Electronic Arts.

Ještě dříve tu však máme taktickou rogue-like sci-fi hru Crying Suns v rozpixelované retrografice, která je k dispozici od včerejšího odpoledne. Jde o příběhovou hru, v níž se dostaneme do kůže velitele vesmírné flotily, který bude odhalovat pravdu o záhadném padlém impériu.

Máme tu procedurálně generovaný vesmír, taktické souboje vesmírných lodí (2D s hexagonálními políčky) a rozsáhlý příběh rozdělený do šesti kapitol. Kritika si na této hře cenila právě především jejího příběhu a pak i soundtracku. Tato hra bude nabízena zdarma do příštího čtvrtku a poté ji vymění právě Star Wars Battlefront II: Celebration Edition.

Jedná se tak o nechvalně známou AAA hru, která před lety odstartovala "povstání" proti lootboxům a především pak Pay to Win mechanikám, v nichž mají značnou výhodu hráči, kteří jsou ochotni platit za svůj postup ve hře. Společnost Electronic Arts tehdy dostala přes prsty a ve světě odstartovalo politické tažení proti lootboxům, respektive proti gamblerským prvkům, ovšem toto téma už dnes zdaleka nepřitahuje tolik pozornosti jako kdysi.

Co ale představuje Celebration Edition této hry? Jednoduše má jít o plnou verzi hry plus veškerý obsah, který v ní bylo možné kdy získat od začátku až po věci inspirované filmem Star Wars: The Rise of Skywalker.



Touto nabídkou také Epic ukazuje své partnerství s firmou Electronic Arts, která na Epic Games Store nabízí již dva své tituly ze světa Star Wars, a to Jedi: Fallen Order a Squadrons. Vedle toho také dobře víme, že Electronic Arts mají svou nabídku už opět i na Steamu , takže někdo tu evidentně zjistit, že škudlit si své hry pouze na Originu není z hlediska prodejů to pravé ořechové.

