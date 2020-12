EU hodlá vyhradit 145 mld. eur na vývoj 2nm procesu i nových CPU

To může působit jako další žertík po včerejší zprávě o půl milionu nalezených karet GeForce RTX 3000 , ale tak tomu není. Dle EETimes.eu jde o deklaraci, která představuje investici až 145 miliard eur během příštích dvou až tří let, což má vést k vývoji 2nm výrobního procesu a také nových nízkospotřebových procesorů, jejichž křemíku budou moci státy EU důvěřovat.

Deklaraci podepsalo celkem 17 zemí EU včetně Německa, Francie, Itálie, Holandska, Finska, nebo i Slovenska, ovšem Česká republika mezi nimi není.

Ačkoliv nám tak Evropská komise naservírovala obrázek, na němž je evidentně CPU Intel (a po bližším zkoumání konkrétně starý Core "Allendale"), dle nové deklarace by se měly tvořit mnohem pokročilejší čipy, které umožní evropským firmám, aby byly konkurenceschopné a měly k dispozici vlastní kapacity. Bude se jednat konkrétněji o druhý IPCEI (Important Project of Common European Interest), čili vlajkový projekt, v němž se počítá s takovými riziky, která soukromí investoři odmítají.

První IPCEI z roku 2018 se týká Francie, Německa, Itálie a Velké Británie a zaměřuje se na výzkum a vývoj energeticky efektivních čipů, napájecích obvodů, chytrých senzorů, nových materiálů či pokročilé optiky a své ovoce má přinést v roce 2024.

Evropský komisař Thierry Breton k tomu řekl, že druhý IPCEI má zajistit především to, aby Evropa byla nezávislá, a proto potřebuje tento ambiciózní plán zahrnující design i konečnou výrobu vedoucí k 2nm procesu. V samotné deklaraci se také píše, že dnes je podíl Evropy na světové produkci polovodičů v hodnotě kolem 440 miliard ročně jen kolem deseti procent, což je vzhledem k její ekonomické síle i vyspělosti pozoruhodně málo.

Nyní se očekává spolupráce oněch 17 zemí, které mají spolupracovat s vidinou vytyčených cílů a měla by v sobě později zahrnovat také iniciativy jako EuroHPC nebo známou European Processor Initiative , stejně jako již existující projekty v rámci IPCEI. Financována bude jak z evropského rozpočtu, tak i z národních rozpočtů jednotlivých zemí a ze soukromého sektoru.

Zatím jsme se nedozvěděli, kdo a kde bude vyvíjet nové výrobní technologie a na základě čeho. Nicméně Evropa má stále ve svém arzenálu významné firmy, které se do projektů mohou zapojit, anebo jde alespoň o takové firmy, které mají v Evropě své důležité zastoupení. Jde především o americkou firmu GlobalFoundries, jež už je do IPCEI zapojena a vedle ní to jsou již evropské společnosti jako Infineon, ST Microelectronics, anebo Arm, i když tu vlastní Softbank a zanedlouho ji nejspíše převezme NVIDIA. Nesmíme zapomenout také na holandskou ASML, dosud jediného výrobce strojů pro extrémní ultrafialovou litografii (EUVL), jehož spolupráce bude v případě vývoje 2nm procesu zcela jistě zapotřebí.



