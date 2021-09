Experimentální verze DLSS částečně řeší problém ghostingu v Cyberpunku 2077

Těžko říci, co je přesnou příčinou chyb, které DLSS občas dělá, přičemž dle ohlasů uživatelů se tak neděje vždy, respektive určitý problém hlášený jedním z nich nemusí ostatní ve stejné hře vůbec pozorovat (anebo jej prostě nevnímají). Jde pak především o problém s ghostingem, který jsme my sami pozorovali především ve hře Deliver Us the Moon , kde byly opravdu velice patrné artefakty či ghosting, a to v částech obrazu zpracovávaných s využitím ray tracingu.

Dále jsme ghosting, ale už mnohem menší míře, pozorovali ve hře Metro Exodus , přičemž ani knihovna verze DLSS 2.2 nepřinesla viditelné zlepšení. Nicméně grafické glitche spojené s DLSS jsou v Metro Exodus právě ve srovnání s takovým Deliver Us the Moon jen malé a týkají se jen některých objektů, jako jsou třeba rozmázlé létající potvory daleko na obloze. Ale opět, tento problém nemusí pozorovat každý a těžko říci, čím to je.

Metro Exodus - nízká kvalita DLSS 2.2 - klikněte pro zvětšení -

Sama NVIDIA ale přiznává, že ghostil lze v obrazu upscalovaném pomocí DLSS pozorovat, a i proto přišla s experimentálními verzemi DLSS, které mají řešit vykreslování objektů v pohybu včetně ghostingu. Jde o White Collie 1 a 2 , které si můžeme sami stáhnout a vyzkoušet, stačí v instalaci hry příslušné staré DLL knihovny nahradit novými (a staré si pochopitelně zálohovat, i když samozřejmě není problém si je stáhnout).

PC Gamer přitom hlásí, že tyto nové verze knihoven pro DLSS vyřešily problém s ghostingem ve hře Cyberpunk 2077, který se projevoval duchy za zrcátkem, jež se ale objevovaly jen v určitou denní dobu (samozřejmě ve hře, ne reálně). To jen potvrzuje, jak těžko identifikovatelný tento problém je a dle toho se dá soudit, že nejspíše půjde o problém samotné AI, ale těžko říci.

původní verze DLSS

S novou knihovnou přitom tento nechtěný efekt zmizel, ovšem pak si autor všiml, že ve skutečnosti tomu tak není. Jen už není vidět na osvětlené vozovce, ale ve stínech, kde se za zrcátkem také táhne stopa. A to je pochopitelně mnohem patrnější v pohybu než na statickém obrázku.

experimentální DLSS

A zde už jde o velice podobný efekt, jaký jsme my sami pozorovali ve hře Deliver Us the Moon, kde byl ale mnohem více patrný, ale to už může záviset spíše na kontrastu:

Deliver Us the Moon

Zajímavé je, že stopa zrcátka auta v Cyberpunku 2077 se objevuje skutečně jen ve stínech, čili třeba pod mosty a podobně, ale už ne v tunelech. To ale dokládá, že NVIDIA má stále co vylepšovat a že technologie založené na AI či strojovém učení mohou být velice nevyzpytatelné.



