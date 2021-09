Far Cry 6 a krvavé nároky na hardware pro nejvyšší kvalitu

Far Cry 6 tak bude hra využívající DirectX 12 Ultimate, AMD FidelityFX Super Resolution a DirectX Raytracing. Můžeme si být jisti, že kdyby šlo o titul prosazovaný NVIDIÍ, o ray tracingu bychom si mohli přečíst více, ale ve skutečnosti se ani nedozvíme, zda nastavení ultra s příslušnými hardwarovými požadavky s ray tracingem počítá, nebo ne. Vzhledem k nárokům by ale počítat rozhodně měl.

Zde tak máme tři úrovně hardwarových požadavků:

Minimální konfigurace: 1080p, 30 FPS a nízká kvalita AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460

AMD Radeon RX 460 / Nvidia GeForce GTX 960

4GB VRAM

8GB RAM (Ubisoft doporučuje dvoukanálové zapojení)

60GB Storage

Windows 10 64-bit Doporučená konfigurace: 1440p, 60 FPS a ultra kvalita AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-9700

AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 Super

8GB VRAM

16GB RAM (Ubisoft doporučuje dvoukanálové zapojení)

60GB Storage

Windows 10 64-bit Nejvyšší konfigurace: 4K, 30 FPS, ultra a ray tracing AMD Ryzen 7 3700 / Intel Core i7-9700

AMD Radeon RX 6800 / Nvidia GeForce RTX 3080

10GB VRAM

16GB RAM (Ubisoft doporučuje dvoukanálové zapojení)

60GB Storage

Windows 10 64-bit

Jde tu tak o velice široké rozpětí, které v případě nejvyšší konfigurace žádá herní hi-end v podobě karet RX 6800 a RTX 3080. Mluvíme tu o herním hi-endu proto, že RTX 3090 už je potomek TITANu a karta pro ty zákazníky, kterým už vůbec nesejde na poměru ceny a výkonu. Z karet RX 6800 a RTX 3080 tak na ultra ve 4K získáme leda kolem 30 FPS, čili se dá říci, že z RTX 3090 bychom těžko vymačkali cílových 60 FPS.



Nicméně otázka je, jak výkon ovlivní ray tracing, který zde mimochodem bude sloužit pouze pro stíny podobně jako v Shadow of the Tomb Raider či jiných titulech. Další FPS se tak jistě budou moci nahnat deaktivací RT stínů a pak je tu navíc ještě technologie AMD FidelityFX Super Resolution pro zvýšení FPS renderováním hry v nižším rozlišení a jeho převodem do vyššího.

Škoda, že tvůrci nejsou sdílnější, ovšem v každém případě, pokud se dokážeme uskrovnit, zahrajeme si i na slabší sestavě, jak ukazují dvě slabší uváděné konfigurace. Ubisoft mezitím také už zveřejnil podrobnější informace, které ukazují i dvě doporučené sestavy pro RT a potvrzují výše řečené. Uvidíme, zda NVIDIA přispěchá s podporou vlastní DLSS, o níž se tu nepíše, ale dozvídáme se, že jde o údaje neberoucí v potaz využití technologie AMD FSR.

Far Cry 6 přichází na trh 7. října pro starší i nové konzole, Windows PC a také služby Amazon Luna a Google Stadia.

