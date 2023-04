Faraday Future zahajuje výrobu elektromobilu FF 91 Futurist 6 let po představení

Faraday Future. Společnost byla založena v roce 2014 v Los Angeles v Kalifornii, její původ má ale také čínské kořeny, jejím zakladatelem je totiž Jia Yueting.

Mnoho lidí si to neuvědomuje, ale představit prototyp a zahájit sériovou výrobu, to jsou dvě naprosto odlišné věci. Často se to vytýká např. Tesle a Elonu Muskovi, že vůz sice představí, ale ten se začne vyrábět až za několik let (to vidíme např. na Semi, který se začal vyrábět teprve nedávno, a na mnoho let představené vozy Cybertruck nebo Roadster stále ještě čekáme). Vidíme to i na solárních autech Sono a Lightyear, které se dostaly do fáze prototypů a v druhém případě i omezené výroby, nicméně obě firmy zkrachovaly . Ta druhá se pokouší o opětovný start . Podobný problém s překlopením prototypu do sériové výroby měla i společnost. Společnost byla založena v roce 2014 v Los Angeles v Kalifornii, její původ má ale také čínské kořeny, jejím zakladatelem je totiž Jia Yueting.

Vůz byl prezentován světu např. na CES 2017, tedy už před více než 6 lety. Projekt ale procházel mnoha finančními těžkostmi, vstupem různých investorů včetně čínských, Jia Yueting pak dokonce v roce 2019 vyhlásil osobní bankrot, aby ho ve vedení firmy nahradil Carsten Breitfeld. Ten vedl společnost Byton , která měla být další elektromobilkou, kvůli silnému vlivu z čínské strany ale Breitfeld firmu opustil, ta v roce 2021 zkrachovala.

Faraday Future pak v roce 2021 vstoupila na burzu a nyní ohlašuje, že se v jeho továrně ieFactory konečně zahajuje výroba vozu FF 91 Futurist a finální prezentace k jejímu zahájení proběhne 26. dubna. Nový vůz by měl být ultra-luxusním vozem a být konkurencí společnostem jako Ferrari, Maybach, Rolls Royce nebo Bentley. FF91 Futurist má mít výkon 1050 koní (783 kW), zrychlit z 0 na 60 mph (96 km/h) za 2,27 sekundy. Pokud jde o elektrický dojezd, při představení před 6 lety se hovořilo o 130kWh akumulátoru, nyní se o této hodnotě nemluví, ale prezentované dojezdy jsou podobné, takže se asi nic zásadního nezměnilo. Dojezd dle normy EPA (ta je poměrně přesná) činí 381 mil, což znamená 613 km.

Prodej vozu má být zahájen nejprve v oblasti Los Angeles, později v San Francisco Bay Area a dále také v New Yorku. Vůz zavítá také do Číny, a to do Šanghaje a Pekingu. V první fázi chce společnost vyrobit objednané vozy, v druhé fázi pak přejít na výrobu různých chytrých zařízení a vytvořit mobilní ekosystém, což by mělo přinést také další příjmy. Třetí fáze má pak dále rozšířit počet internetových aplikací, vytvořit další software a metody sdílení.