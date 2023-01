Míří solární auta na propadliště dějin? Lightyear krachuje, Sono nemá peníze

Jak je všeobecně známo (tvrdí to např. i Elon Musk, který s tím má velmi bohaté zkušenosti v podstatě u každého svého projektu), je relativně jednoduché vyvinout něco nového a předvést prototyp, obrovským problémem, na kterém však většina projektů ztroskotá, je dokončení vývoje na produkční verzi a spuštění velkosériové výroby. Tímto produkčním peklem si prochází nejen startupy, ale i mnohé velké firmy. Nejen toto ale sráží na kolena dva současné projekty solárních aut, které se možná nedostanou přes finanční problémy a nerozběhnou velkosériovou výrobu svých produktů. Velké otazníky visí nad holandským Lightyearem i německým Sono Motors.



Lightyear totiž před několika dny vyhlásil bankrot. Měl vyrobit necelých 1000 vozů totiž před několika dny vyhlásil bankrot. Měl vyrobit necelých 1000 vozů Lightyear 0 , produkce byla ale pozastavena a společnost se snaží vyvinout mnohem levnější a lidovější solární auto Lightyear 2 . To se ale možná nepodaří. Firma se však snaží fungovat dále a najít cestu, jak by se v konceptu solárních aut mohlo pokračovat dále a přinést slíbené vozy na trh.

Vleklé problémy má i Sono Motors. Jejich solární vůz Sion má být mnohem levnější a dnes je nabízen za 29.900 EUR, není o něj ale velký zájem. Kampaň na záchranu firmy byla prodloužena do 28. února 2023 a firma doufá, že nabere dalších 3500 objednávek. V prosinci měla 21 tisíc rezervací se zálohou od soukromých zájemců, 22 tisíc předobjednávek ze strany firem a od prosince se jí v rámci kampaně povedlo získat dalších 1500 rezervací od soukromníků, což celkový počet rezervací přehouplo přes 44 tisíc. Vůz se měl vyrábět od druhé poloviny letošního roku ve Finsku u Valmet Automotive (ve Finsku se vyráběl i Lightyear). Získat dalších 3500 objednávek nebude snadné, obzvlášť chce-li firma to, aby zájemci zaplatili za celý vůz. V takovém případě dostanou slevu 3000 EUR, ale i tak je to dost rizikové. Možná se tak ani jednoho solárního auta z výše zmíněných nedočkáme.