Lightyear vstává z popela, firma vyvíjející solární auta "zrestartována"

V lednu letošního roku vyhlásila bankrot nizozemská společnost, která si předsevzala cíl vyvíjet solární auta. Její první projekt Lightyear 0 sice spatřil světlo světa a vyráběl se ve velmi omezeném množství, jeho cena ale byla astronomická. Z původních 149 tisíc EUR se nakonec vyšplhala na 250 tisíc EUR. V únoru pak po vyhlášení bankrotu firma oznámila, že vybrala 8 mil. EUR od nových investorů a zakládá novou firmu , kde je duševní vlastnictví té původní zástavou pro investory. Nyní firma oznamuje, že se "restart" firmy podařil a ta nyní opětovně pokračuje ve vývoji nového vozu. Tento model by měl být o něco menší a především velmi výrazně levnější , nicméně není moc jasné, jak chce firma dosáhnout v podstatě řádového snížení ceny. U tohoto vozu se totiž hovořilo o částce okolo 30 tisíc EUR, resp. 40 tisíc USD, v zásadě ale počítejme spíše s cílem méně než 40 tisíc EUR.

Firma má už dnes 20 tisíc předobjednávek, aniž by vůbec nový vůz pořádně prezentovala. Máme jen částečné fotografie vozu. Víme, že by měl ujet okolo 500 mil (cca 800 km) na jedno nabití akumulátoru a o část energie na dobíjení by se mělo postarat slunce (to zejména při parkování). Množství sluneční energie bude pochopitelně záviset na tom, ve kterých místech se vůz bude pohybovat. Zahájení produkce se plánuje koncem roku 2025. Zde je otázkou, zda budeme firmě takové termíny vůbec věřit. Pokud znovu nezkrachuje, což by asi nikoho moc nepřekvapilo, tak by asi nepřekvapilo ani to, kdyby se vůz začal prodávat až někdy kolem roku 2027 nebo i později. Připomeňme, že 90 % z vás v minulé anketě vyjádřilo názor, že se Lightyear 2 nebude vyrábět ani pod novou společností.