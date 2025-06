Finsko spouští světově největší pískový akumulátor, pojme 100 MWh energie

Jsou to už skoro 3 roky, kdy jsme se dozvěděli o zajímavém projektu ukládání energie do písku ve Finsku. Tehdy šlo o silo široké 4 metry a vysoké 7 metrů, které pobralo 8 MWh tepelné energie. Nyní už finský společnost Polar Night Energy spouští plně funkční projekt pískového akumulátoru (někdy nepřesně označován jako písková baterie) v Pornainenu v oblasti Loviisan Lämpö. Tato varianta má 15 metrů v průměru a 13 metrů na výšku, takže je podstatně větší než prototyp z roku 2022. Použitým "pískem" je ve skutečnosti 2000 tun rozdrceného mastku. Akumulátor může nabídnout tepelný výkon 1 MW a pojme až 100 MWh energie. Podle provozovatelů by měla v létě pojmout energii na měsíc provozu Pornainenu (městečko má zhruba 5 tisíc obyvatel) a v zimě by mělo jít zhruba o necelý týden.

Pískový akumulátor by měl snížit emise CO2e zdejšího systému vytápění o 160 tun, což znamená pokles emisí o 70 %. Spotřeba dřevní štěpky by se pak měla snížit o 60 %, přičemž nynější bojler využívající biomasu bude plnit funkci zálohy pro případy špičkových odběrů tepla.

Zahřívání materiálu bude mít na starosti elektřina, která se bude odebírat v období jejího nadbytku, tedy tehdy, kdy bude cena nízká (což také snižuje provozní náklady). Ve výsledku to tak znamená i stabilizaci elektrické sítě. Toto je umožněno i tím, že ukládání energie je zde poměrně dlouhodobé (v řádech dní až desítek dní), takže v případech, kdy hodně svítí nebo fouká, se může tato nadbytečná energie použít k uložení energie tepelné, jež se může využít i o několik dní později. K řízení tohoto nabíjení jsou využity i algoritmy AI.

Akumulátor neobsahuje žádné toxické materiály, měla by mít životnost na 30 let. Efektivita (RTE) má dosahovat velmi slušných 80 %, mastek zde dosahuje teploty 400 °C, provozní náklady by měly být nízké. Skutečné hodnoty ale ukáže až praktický provoz.