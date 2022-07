Finové začínají ekologicky ukládat energii do písku zahřátého na 600 °C

Ukládání energie je letitý problém, na který stále nemáme bezproblémové řešení. Vedle sice efektivních, ale neekologických a drahých způsobů, tu máme i ekologická a levná řešení, ta jsou zase ale mnohdy neefektivní a spousta již vyrobené energie pak přijde vniveč. Finská společnost Polar Night Energy se ve spolupráci s firmou Vatajankoski pokusila vyřešit alespoň část rovnice pomocí písku. Vatajankoski na západě Finska provozuje elektrárnu, přičemž nadbytečnou elektřinu nově ukládá do již zmíněného písku.



V podstatě jde o silo 4 metry široké a 7 metrů vysoké se 100 tunami čistého písku uvnitř. Elektrická energie je použita k tomu, aby se písek zahřál až na teploty 500-600 °C. Tento proces je navíc extrémně efektivní a takřka tu nedochází ke ztrátám (účinnost celého systému je 99 %). Uložit je tu možné 8 MWh energie a dosáhnout až 100kW výstupu. Energii je možné uložit na hodiny až měsíce, životnost systému je na desítky let, neobsahuje žádné toxické materiály, nemá žádné výraznější emise, údržba je taktéž minimální a nepotřebuje žádné další vstupy pro provoz. Cena je má být do 10 EUR za kWh.

Háček? Ano, jeden by tu byl, který sužuje i všechny jiné podobné systémy ekologického ukládání energie. Toto velmi dobře funguje pro energii tepelnou, ale nikoli elektrickou. Zatímco konverze z elektřiny do tepla je velmi efektivní a bezproblémová, problém by nastal, kdyby se tato tepelná energie měla konvertovat zpět na elektrickou. To už by potřebovalo turbíny a komplexnější systémy, nemluvě o mnohem vyšších ztrátách. Systém tak slouží k ukládání energie pro vytápění města Kankaanpää, které se mimo jiné vytápí i ztrátovým teplem ze serverů společnosti Vatajankoski. Z nich je dostupné odpadní teplo (teplota okolo 60 °C), nicméně aby mohlo být rozváděno dál do města, musí se ještě doohřát na 75-100 °C. Hovoří se o tom, že systém by mělo být možné škálovat až na 100MW výkon a schopnost pojmout 20 GWh energie.