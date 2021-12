Floadia vyvinula flash se 7 bity na buňku, slibuje výdrž deseti let

Floadia tak vyvinula paměti, které dokáží do jedné buňky uložit sedm bitů a pro takové ještě nemáme ani zkratku. V úvahu připadá samozřejmě HLC (Hepta-Level Cell), ale to bychom si pak mohli plést s Hexa-Level Cell, čili šesti bity na buňku, ale to je zatím vedlejší. Co si tedy připravila Floadia , firma, kterou v roce 2011 založilo sedm bývalých pracovníků z firmy Renesas?

Floadia se zaměřuje zvláště na NVM paměti, čili stálé elektronické paměti, které nepotřebují být napájeny pro udržení dat. Nyní se chlubí paměťmi ukládajícími 7 bitů do jedné buňky (7 bpc), přičemž slibují vysokou výdrž z hlediska toho, že uložená data by se neměla ztratit ani po 10 letech v teplotě 150 °C. Takové teploty ale v počítačových systémech zrovna nepanují a my už se nedozvíme, jak dlouho to bude při obvyklých teplotách a také nepadlo ani slovo o degradaci pamětí vlivem mazacích a zapisovacích cyklů.

Je ale zřejmé, že už jen vytvoření použitelných pamětí se 7 bpc nebude snadné, ostatně se tu bavíme o 27 úrovních náboje, které by měl kontroler zvládnout v buňkách rozeznávat. Dnes je to v případě QLC jen 24, čili 16 oproti 128. Jedná se přitom stále o buňky typu CTF (Charge Trap Flash), které mají za úkol "věznit" elektrony a právě úroveň náboje, který tyto elektrony tvoří, určuje výslednou kombinaci sedmi bitů, čili např. řetězec 0010110. Zbývá tak už jen jeden bit k tomu, aby paměti zvládly uložit do buňky celý jeden bajt.

Nové paměti jsou založeny na technologii pamětí Sonos, která byla vytvořena speciálně pro potřeby mikrokontrolerů. A aby zvládly sedm bitů, Floadia musela jednak přepracovat ovládací obvody plus CTF strukturu pamětí s využitím jisté vrstvy zvané Ono. Bez těchto úprav by prý takové paměti vydržely udržet náboj pro sedm bitů jen cca sto sekund.

Můžeme tak už očekávat zaplavení trhu novými SSD se 7bpc paměťmi? To samozřejmě ne, respektive takové ambice Floadia ani nemá a nejde tu pouze o tuto jednu vlastnost. Stále se jedná o paměti Sonos určené pro mikrokontrolery a tvořené 350nm a nejlépe 55nm technologiemi. Především pak ale ani nejde o 3D NAND Flash, čili dnešním pamětem s desítkami a pomalu už stovkami vrstev by ani 7bpc paměti v jedné vrstvě nemohly vůbec konkurovat.

Floadia má nyní v plánu využít své paměti spíše ve specializovaných čipech pro AI ve stylu CIM (Computing in Memory). Jde tak o paměti doplněné o logické obvody, které mohou velice efektivně vykonávat jisté úzce zaměřené výpočty, a to třeba pro MAC (Multiply ACCumulate) s výkonem kolem 300 TOPS na watt, což dalece překračuje možnosti klasických AI akcelerátorů.



