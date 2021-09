Ford investuje 50 mil. USD do Redwoodu, recyklační firmy od zakladatele Tesly

Elektromobilita přináší výhody i nemalé problémy. Jedním z nich je získávání materiálů pro výrobu akumulátorů. Ta rozhodně není ekologická a otázkou také je, co s vysloužilými akumulátory. Kriticky důležitá se tak stává upcyklace i recyklace. Ta první dává článkům možnost dožít ještě tam, kde jejich zhoršující vlastnosti nevadí (např. úložiště k OZE) a odkládá jejich recyklaci do budoucnosti pro (pravděpodobně) efektivnější a levnější recyklační procesy, recyklace pak vrací do oběhu materiály z článků, které jsou už dále nepoužitelné. Jednou z firem, která se věnuje recyklaci lithiových akumulátorů, je i Redwood Materials. Tuto firmu založil JB Straubel, což není úplně tak neznámé jméno. Jde totiž o jednoho ze zakladatelů automobilky Tesla a tvůrce sportovního elektrického kabrioletu AC Propulsion TZero na přelomu tisíciletí (první prototyp už v roce 1997).



Právě do této firmy investovala automobilka Ford 50 mil. USD a je součástí nedávného investičního kola ve výši 700 mil. USD. Cílem je zvýšit recyklační kapacitu a vytvořit uzavřenou recyklační smyčku, kdy se materiály budou stále recyklovat dokola. Ford tak bude poskytovat akumulátory z vysloužilých elektromobilů a získávat materiály, případně rovnou části pro výrobu nových akumulátorů pro další elektromobily.

I když se obvykle tvrdí, že recyklace je velmi neefektivní, Redwood podle ní dokáže získat zpět více než 95 % niklu, kobaltu, lithia nebo mědi (pro zajímavost, Tesla má nyní vlastní recyklační centrum s 92% efektivitou a Redwood je společností, která už recykluje akumulátory Panasonicu z nevadské Gigafactory pro další použití v Teslách, letos mezi zákazníky přibyl např. Nissan nebo výrobce elektrokol Specialized). Ve výsledku by se měla také postupně snížit cena akumulátorů a v daleké budoucnosti snad i zastavit nárůst těžby nových materiálů, přičemž by se většina zdrojů díky tomuto měla dostat ze zahraničí do USA. Sama automobilka Ford chce do elektromobility do roku 2025 investovat až 30 mld. USD.



Ceny souvisejících / podobných produktů: