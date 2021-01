Gabe Newell prozradil víc o vyvíjených neurorozhraních pro hry

Gabe Newell je tak evidentně stále na Novém Zélandu, kde se ocitl na samotném počátku pandemie, když tam v loňském březnu přicestoval ze Seattlu. Mluvil opět o tématu Brain Computer Interface (BCI), čili o vývoji rozhraní mezi počítačem a mozkem, a to se zaměřením na hry.

My již dobře víme , že společnost Valve taková rozhraní vyvíjí, podobně jako Muskův Neuralink, přičemž Newell se nechce zastavit jen u her. Přiznává, že dnes nám takové rozhraní může připadat jako čisté sci-fi, ovšem dle něj by byla velká chyba ignorovat možnosti, které se nám tu nabízejí.