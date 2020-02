GeForce NOW nově ztrácí i Bethesdu, až na jediný titul

Dobře víme, že v nabídce služby GeForce NOW nenajdeme tituly firem Capcom, EA, Konami, Remedy, Rockstar a Square Enix, přičemž hry od Activision Blizzard byly prý staženy ne na základě nějakého náhlého rozhodnutí či procitnutí, ale v nabídce se vůbec neměly objevit, respektive v ní zůstat, čili šlo o chybu. Dokud tedy NVIDIA provozovala GeForce NOW v betaverzi a nesnažila se na ní vydělávat, herní společnosti s tím vesměs neměly problém, ovšem nyní po spuštění ostrého provozu utíkají.

GeForce NOW tak přichází o všechny dosud nabízené hry od Bethesdy , a to s jedinou výjimkou: Wolfenstein: Youngblood, a to zřejmě kvůli spolupráci s NVIDIÍ na ray tracingu, ale konkrétní důvod neznáme. NVIDIA se tak nyní může cítit podobně jako Valve v minulém roce, když kvůli Epic Games Store jeho Steam přicházel o důležité tituly.

Důvod je přitom v podstatě stejný: herní společnosti sledují své vlastní zájmy, přičemž v případě Epicu to byla výhodnější nabídka a vysoké částky za exkluzivitu. Zde by to mohla být jen prostá nechuť přispívat k výdělku jiné firmě, notabene takové, jíž bude v budoucnu nutné na trhu se streamovanými hrami konkurovat. Dnes je sice tato technologie stále ještě problematická, ovšem za pár let už to může být zcela jiné a lze očekávat, že své streamovací služby budou mít v provozu alespoň ti největší vydavatelé jako EA, Activision Blizzard či Ubisoft.

Phil Eisler, prezident GeForce NOW také na svém blogu uvedl, že herní vydavatelé mohou sami rozhodovat o tom, zda se jejich tituly v dané nabídce objeví. Tvrdí ale, že her stáhnutých z nabídky bude mnohem méně než těch, které se v ní objeví. Ostatně nedávno se NVIDIA pochlubila tím, že GeForce NOW nabídne ihned po vydání titul Cyberpunk 2077

Model NVIDIE přitom počítá s tím, že lidé mohou hrát tituly zakoupené na běžných platformách (Steam, Epic a jiné), což je samo o sobě bezesporu výhoda, ale právě vzhledem k výše uvedenému vyjádření i dvousečná zbraň. Pokud si koupíme hru pro Google Stadia, pak ta by nám z nabídky rozhodně zmizet neměla (v dohledné době), protože byla zakoupena právě pro knihovnu Stadia. Jenomže Google může nakonec skončit úplně stejně jako NVIDIA, pokud se trh se streamovanými hrami rozkouskuje, k čemuž to ostatně celé směřuje. NVIDIA ani Google své hry neprodukují a velké herní společnosti jim je "nepůjčí" a budou si hrát na vlastním písečku s vlastní streamovací platformou, stejně jako si zřídily prodejní platformy.

Pro zákazníka to znamená, že mu nepostačí jedna univerzální streamovací služba. Máte zájem o nový Assassin's Creed a nemáte výkonné PC? Předplaťte si streaming od Ubisoftu. Vydali novou pecku ze světa Star Wars? Potřebujete další předplatné od EA. Nakonec můžeme dospět k tomu, že koupě vlastního herního PC (nehledě na konzole) už nebude ani cenově vypadat tak špatně.

