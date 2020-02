GeForce NOW ztratila nejen Activision Blizzard, brzký návrat očekávat nelze

Společnost Activision Blizzard, i když firmu NVIDIA podporovala v době vývoje služby GeForce NOW, se nyní rozhodla svou nabídku her stáhnout , a to zcela náhle a bez vysvětlení. Jako nejpravděpodobnější důvod se ale zatím jeví prostě to, že firma bude chtít v budoucnu spustit svou streamovací službu a nyní nechce, aby s pomocí jejích her rostla konkurence. Pro zákazníky to ovšem nejspíše znamená, že nabídka se opět bude kouskovat stejně jako v případě paušálně placených herních knihoven nebo i filmových/seriálových služeb. Ostatně pokud si firmy jako Activision Blizzard, EA či Ubisoft postupně zřídily své vlastní prodejní platformy a následně zmíněné služby předplacených knihoven, pak o streamování ve vlastní gesci budou mít zájem pochopitelně také.

Activision Blizzard nechal z nabídky GeForce NOW odstranit konkrétně tyto hry:

Call of Duty: Black Ops III



Call of Duty: Black Ops 4



Call of Duty: Infinite Warfare



Call of Duty: Modern Warfare 2019



Call of Duty: Modern Warfare 2 Singleplayer



Call of Duty: Modern Warfare 2 Multiplayer



Call of Duty: Modern Warfare 3 Multiplayer



Call of Duty: Modern Warfare 3 Singleplayer



Call of Duty 4: Modern Warfare



Call of Duty: World at War



Call of Duty: WWII



Construction Simulator 2 US - Pocket Edition



Crash Bandicoot N. Sane Trilogy



Diablo III



Hearthstone: Heroes of Warcraft



Heroes of the Storm



Overwatch



Sekiro: Shadows Die Twice



Spyro Reignited Trilogy



StarCraft Remastered



StarCraft II: Legacy of the Void



World of Warcraft: Battle for Azeroth



World of Warcraft Classic

Activision Blizzard tak z GeForce NOW vycouvali krátce po spuštění ostré verze, ale ostatní společnosti jako Capcom, EA, Konami, Remedy, Rockstar a Square Enix své hry rovnou odmítly nabídnout.

My přitom neznáme dohody mezi NVIDIÍ a herními společnostmi, čili nevíme, zda a spíše kolik NVIDIA platí za možnost provozování her cizích firem. Je ostatně logické, že ty mohou požadovat podíl z tržeb, když bez jejich tvorby by byla služba GeForce NOW zcela k ničemu, neboť NVIDIA sama žádné hry nenabízí.

NVIDIA nyní doufá, že se jí podaří s Activision Blizzard nějak dohodnout, ale nemáme očekávat výsledek během dní nebo i týdnů. Služba ale stále podporuje stovky her a zástupce firmy na fórech mluví o dalších 1500 titulech, jejichž vývojáři stojí o zařazení do nabídky. To je sice pěkné číslo, ovšem spíše než o kvantitu zde půjde o kvalitu, anebo celkovou oblíbenost. Ani tisíc her neznámých tvůrců tak nevyváží aktuální hit hraný miliony lidí po celém světě a právě o tyto hity NVIDIA přichází.

