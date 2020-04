GeForce NOW ztrácí další čtyři vydavatele, ale Ubisoft se zapojil více

Nyní ovšem nabídka této služby opět zchudla, a to o hry od Xbox Game Studios, Warner Bros. Interactive Entertainment, Codemasters a Klei Entertainment. Na druhou stranu zase přibývají nové tituly od Ubisoftu, ale to je jen chabá náplast vedle čtyř odcházejících partnerů, jejichž hry z GeForce NOW zmizí tento týden v pátek (24. dubna)..

Bez Xbox Game Studios tak v nabídce služby bude chybět třeba Halo: The Master Chief Collection, série Gears of Ware nebo Forza. Warner Bros. si zase ponechají pro sebe svou sérii Batman: Arkham od Rocksteady nebo Mortal Kombat od NetherRealm.

Codemasters jsou známí vývojáři a nakladatelé závodních her jako Formula 1 či série Dirt a s těmi se také na GeForce NOW nesetkáme a mizí dokonce i Klei se svými indie tituly jako Don’t Starve a Mark of the Ninja.

NVIDII sice zůstává věrný Ubisoft a nic se asi nemění ani na podpoře ze strany Epic Games, ale celkově to nevypadá dobře. Aktuálně je v nabídce 565 her , jejichž řady ale v pátek prořídnou, ostatně Codemasters v ní aktuálně mají 6 her, Klei pak 4 hry, Warner Bros. dokonce 25 titulů a asi nejméně bude bolet odchod Microsoftu se dvěma hrami. Ubisoft na druhou stranu rozšířil počet titulů na 24.

Krom toho, že se nabídka her ztenčí, vzniká pro NVIDII další s tím spojený problém. Na grafiku jsou typicky nejnáročnější AAA tituly a právě kvůli nim mělo největší smysl si pořizovat službu jako GeForce NOW, která nám měla nahradit potřebu kupovat si vlastní výkonný hardware. Pokud ale z ní bude především odkladiště méně náročných titulů, pak tento důvod padá a navíc nastupuje nejistota ohledně toho, jak to bude dál. Záruka toho, že z nabídky nezačnou hromadně mizet další hry, není vůbec žádná.

