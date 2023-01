GeForce RTX 4070 Ti je oficiálně zde: cena 799 USD, výkon překonává 3090 Ti

GeForce RTX 4070 Ti, díky níž se Ada Lovelace konečně dostává pod hranici 1000 USD. Zatímco tato karta byla původně představena jako

Na dnešek čekalo mnoho lidí, neboť architektura Nvidia Ada Lovelace se konečně dostává do trochu nižších cenových tříd. Objevuje se totiž nová, díky níž se Ada Lovelace konečně dostává pod hranici 1000 USD. Zatímco tato karta byla původně představena jako 12GB varianta GeForce RTX 4080 , Nvidia její uvedení zrušila a dnes byla znovu uvedena jako RTX 4070 Ti se sníženou cenou z 899 na 799 USD. I to je ale na vyšší mainstream dosti vysoká částka a u nás se dá očekávat zhruba 24 tisíc Kč s DPH. RTX 4070 Ti nebude k dispozici jako Founders Edition, ale pouze jako karty dalších výrobců.

Povídejme se tedy, co je vlastně nová RTX 4070 Ti zač. Jak už víme z uvedení 12GB RTX 4080, karta disponuje čipem AD104 se 7680 CUDA jádry se základním taktem 2,31 GHz a Boost frekvencí 2,61 GHz. To má stačit na dosažení 40 TFLOPS (FP32), 93 RT TFLOPS a 641 Tensor TFLOPS. Máme tu RT jádra 3. generace, Tensor jádra jsou pak ve 4. generaci. Pochopitelně nechybí DLSS 3, která stojí za výrazným navýšením výkonu v DLSS proti řadě RTX 3000. Novinka nabídne 12 GB GDDR6X paměti na poměrně úzké 192bitové sběrnici. Karty podporují výstup ve 4K při 240 Hz nebo 8K při 60 Hz, obvykle by měly být vybaveny portem HDMI a 3 DisplayPorty.



výkon proti RTX 3090 Ti s využitím DLSS 3

A jak je na tom spotřeba? Nvidia uvádí 285W TBP, nicméně zároveň říká, že průměrný výkon při hraní (měřen ve 22 hrách v 1080p, 1440p i 4K) je 226 W. Pokud grafika přehrává video v AV1, spotřeba má činit 20 W. Nvidia doporučuje používat zdroje s výkonem 700 W a k napájení nových karet slouží konektor 12VHPWR. Pokud odhlédneme od teoretických spotřeb, tak Nvidia říká, že při využití DLSS 3 nabídne RTX 4070 Ti 1,8× vyšší výkon než RTX 3090 Ti, a to při téměř poloviční spotřebě (oněch 226 W místo zhruba 400 W). Hrubý výkon bez DLSS pochopitelně takové nárůsty nepřinese a na přesná čísla si budeme muset chvíli počkat.



Karty půjdou do prodeje už 5. ledna. Nvidia také oznámila, že GeForce Now Ultimate nyní běží na GeForce RTX 4080 a proti předchozí generaci nabídne 1,75× vyšší výkon (proti Xbox Series X dokonce 5násobný). Díky podpoře DLSS 3 je možné streamovat s frekvencí až 240 fps s ray-tracingem ve hrách, jako je např. Portal with RTX.