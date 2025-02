GeForce RTX 5060 Ti by měla mít 180W spotřebu. 16GB verze přijde už brzy

GeForce RTX 5060 Ti by to mohla stihnout ještě v rámci března. Zatím není jasné, kolik bude stát, ale u RTX 5070 s 12 GB pamětí bylo ohlášeno 549 USD, takže tady by se dalo očekávat asi okolo 449 USD (plus minus pár desítek USD). Tato grafická karta sice bude mít velkorysou 16GB VRAM, ta ale bude sužována úzkou 128bitovou sběrnicí. Díky GDDR7 čipům, které pravděpodobně poběží na 28 Gbps, by ale mohla dosahovat propustnost 448 GB/s, což není až tak špatné číslo (je o 56 % vyšší než u předchůdce, který měl 18Gbps čipy). Grafické karty Nvidie architektury Blackwell nabírají zpoždění a např. stále čekáme na uvedení GeForce RTX 5070, které by mělo proběhnout 5. března . U karet řady GeForce RTX 5060 se očekává spíše duben, nicméně nyní se proslýchá, že 16GB verzeby to mohla stihnout ještě v rámci března. Zatím není jasné, kolik bude stát, ale u RTX 5070 s 12 GB pamětí bylo ohlášeno 549 USD, takže tady by se dalo očekávat asi okolo 449 USD (plus minus pár desítek USD). Tato grafická karta sice bude mít velkorysou 16GB VRAM, ta ale bude sužována úzkou 128bitovou sběrnicí. Díky GDDR7 čipům, které pravděpodobně poběží na 28 Gbps, by ale mohla dosahovat propustnost 448 GB/s, což není až tak špatné číslo (je o 56 % vyšší než u předchůdce, který měl 18Gbps čipy).

Příznivou zprávou je to, že se nyní neočekává tak vysoký nárůst spotřeby jako původně. Očekávalo se totiž, že z nynějších 160 W (8GB) resp. 165 W (16GB) u RTX 4060 Ti by měla spotřeba vzrůst na 200 W. Nyní se proslýchá, že by se karta měla spokojit se 180 W, což je 15-20W nárůst. Je to sice více než doposud, ale naštěstí ne nějak dramaticky. Pokud jde o napájení, na trhu by se měly objevit varianty s novým napájením 12V-2x6 i původními 8pinovými konektory.