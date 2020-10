Google blízko k dohodě s francouzskými médii, kterým musí platit

Boj Googlu a tradičních zpravodajských médií skončil vítězstvím druhé skupiny. Výsledkem sporu je totiž to, že členské státy EU mají nyní připravit zákony, kde se média mohou dožadovat poplatků za zveřejňování odkazů na jejich články. Argumentovala tím, že Google vydělává na jejich obsahu zobrazovaném ve výsledcích vyhledávání a Google News či jiných agregátorech zpráv, což zároveň považují za porušení autorských práv, jenže poněkud zapomínají, že bez Googlu (a jiných agregátorů) by jejich čtenost byla výrazně nižší. Navíc do systémů jako Google News se tato média musela přihlásit sama a dobrovolně (a paradoxně právě Google News je navíc bez reklam). Za "reklamu" (odkazy na články) tak paradoxně platí ten, kdo by za službu měl inkasovat. Jako první tento zákon nepřekvapivě zavedla Francie.



Nyní se objevují zprávy, že se Google podvolil tlaku a už jsou na stole téměř hotové výsledky jednání tohoto gigantu a některých velkých francouzských mediálních skupin. Dá se očekávat, že s tvorbou podobných zákonů nebudou další země EU otálet a brzy bude Google muset s podobnými dohodami přijít i v jiných zemích. Teď je jen otázkou, jaká bude další reakce společnosti a zda si to nevybere někde jinde.

Ceny souvisejících / podobných produktů: