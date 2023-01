Google i Microsoft chtějí propustit přes 10.000 zaměstnanců

Situace posledních měsíců není zrovna růžová a na hospodářské problémy reagují i ty největší společnosti. Není to tak dávno, co jsme hovořili o pozastavení nabírání nových zaměstnanců u mnoha technologických firem (např. Mety nebo Intelu ), nyní tu máme dokonce propouštění. Už počátkem ledna oznámil, že se zbaví zhruba 18 tisíc zaměstnanců, a v posledních dnech se nám k tomu přidaly další dvě firmy. V případěby to mělo být okolo 5 % zaměstnanců, což by mohlo znamenat propuštění zhruba 10-11 tisíc lidí. CEO Microsoftu, Satya Nadella, hovoří o přetrvávajících a nepovolujících turbulencích na trhu. Microsoft se chce dále soustředit na strategické oblasti a škrty se dokonce dotknou i herní divize.