Meta (Facebook) zastavuje nábor lidí, otazník visí spíš nad propouštěním

a její projekty nemají v poslední době moc na růžích ustláno. Společnost sice nemá problémy se ziskem, ale je tu několik negativních ukazatelů, které naznačují, že ve firmě není vše tak růžové jako kdysi. Sociální síť Facebook už neroste a potýká se se stagnací, či spíš už i odlivem uživatelů. Pro mladší generaci je to už síť, kterou v podstatě neregistrují, a z produktů Mety využívají spíše už jen komunikátor Messenger a sociální síť Instagram. Nicméně i Instagramu sílí konkurence zejména v podobě TikToku, kterému se snaží konkurovat svými Reels (podobně jako YouTube svými Shorts). Striktnější politika Applu, který umožnil uživatelům zažádat o nesledování, dle Mety zasadila společnosti ránu v podobě snížení příjmů o 10 mld. USD. Toto chce dohnat pomocí systémů umělé inteligence, což nebude levné. Navíc má na krku žaloby za to, že se snažila tato omezení nesledování obcházet

Mark Zuckerberg měl dále v komunikaci se svými zaměstnanci oznámit pozastavení procesu nabírání nových zaměstnanců (ostatně už v červnu byly plány na nabírání sníženy o 30 % z 10 na cca 6-7 tisíc). Počítá se také s redukcí rozpočtů jednotlivých oddělení a ačkoli to společnost nijak nepotvrdila, můžeme si to také překládat jako úvahu nad propouštěním. Otázkou totiž je, co si představit pod restrukturalizacemi a omezením rozpočtů, přičemž snížení pracovní síly není v takových situacích zrovna neobvyklým krokem.

Zuckerberg se v poslední době honí za svým metaversovým snem, aniž by zatím byly vidět nějaké hmatatelné výstupy. Věří, že v budoucnosti půjde o velkou věc, zatím ale jeho Reality Labs vytváří obrovské ztráty. Možná díky tomu bude mít obrovský náskok a v budoucnu předběhne všechny ostatní firmy, možná taky ne. Co myslíte vy? Laura Martin, analytička z Needham se nechala slyšet, že si není jistá, zda má Meta vůbec ještě nějakou hlavní oblast podnikání, která dobře funguje.



Připomeňme ještě, že na přelomu loňského srpna a září měla akcie Facebooku hodnotu 384 USD, dnes je 136 USD (tolik měla naposledy v lednu 2019, na jen o trochu vyšší číslo pak spadla v koronavirové panice v březnu 2020). To znamená pokles o 65 % a v indexu S&P 500 jsou pouhé 4 společnosti, které si letos vedly hůře než Meta.