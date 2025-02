Google uvádí model Gemini 2.0 Flash s rychlejšími reakcemi

Svět LLM v posledních dnech řeší především nástup DeepSeeku , nicméně ani tradiční projekty rozhodně nezahálí. OpenAI představilo nový model o3-mini se naopak postaral o novou variantu. Ta vylepšuje svůj výkon v oblasti schopností brainstormingu, psaní i učení, nicméně vylepšuje výkon i po stránce rychlosti. Nová verze by měla dávat odpovědi rychleji než ty předchozí. Gemini 1.5 Flash a 1.5 Pro zatím zůstanou ještě pár týdnů dostupné, ale nová verze by se během následujících dní měla dostat do webové i mobilní aplikace. V mém případě je už nová verze aktivní a dostupná.