Hayabusa-2 dopravila vzorky asteroidu Ryugu na Zemi

Případnému pozorovateli mohl sestup kontejneru se vzorky připadat jen jako další "padající hvězda", ostatně takto ji zaznamenala jedna kamer, která sleduje australskou oblohu. Hayabusa-2 přitom nasbírala materiál asteroidu Ryugu teprve loni v létě, takže jeho dopravení na Zemi netrvalo zas tak dlouho a JAXA se tak dočkala mnohem dříve, než se dočká NASA v případě vzorků sondy OSIRIS-REx . Jejich návrat se očekává až ke konci září roku 2023, ovšem vzhledem k tomu, jak plný kontejner si sonda uložila do návratové kapsle, bude těchto vzorků mnohem více, než kolik jich přivezla Hayabusa-2.

sestup 16kg kapsle se vzorky asteroidu

Samotná sonda tak už jen dopravila kapsli se vzorky k Zemi, vyslala ji ve výšce 200 km do atmosféry a sama se vydala jinou cestou, aby neohrozila sestup cenného materiálu. Pracovníci JAXA v Austrálii poté nalezli kapsli poblíž městečka Woomera, kam se snesla na padáku otevřeném v cca 10 km, a to zcela nepoškozena.

Poslední fáze mise tak proběhla zcela dle plánu my se dozvídáme, že kapsle letěla atmosférou rychlostí až 11 km/s a brzy poté začala ještě ve vzduchu vysílat naváděcí signál, který se z blízké základny Australského letectva vydala sledovat helikoptéra. Kapsle byla poté zabalena a odeslána na předběžné zkoumání, které zahrnovalo i sběr plynu, jenž v ní mohl být uvězněn. Poté už budou vzorky odeslány do Japonska, kde si je převezme sama JAXA a my se snad dozvíme, zda se jí povedlo získat alespoň plánovaných 100 mg.

Dr. Hitoshi Kuninaka (gen. ředitel ISAS - Institute for Space and Astronautical Science) uvedl, že nyní se už může s JAXA plně zaměřit na další misi zvanou MMX. Ta představuje vyzvednutí vzorku na měsíci Phobos a opět jejich vyslání na Zemi.

