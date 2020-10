OSIRIS-REx spěšně schoval nasbírané vzorky z asteroidu Bennu

Jak se ukázalo, OSIRIS-REx naopak sebral velké množství vzorků a možná až příliš velké, neboť materiál začal sběrnou hlavu svévolně opouštět a unikal do okolního prostoru. NASA tak upustila od pokusu zvážit nasbíraný materiál, neboť to by zahrnovalo vytrčení ruky s hlavou do prostoru a roztočení celé sondy, aby se mohla posoudit změna jejího těžiště, a tedy i vypočítat příbytek hmotnosti zmíněné hlavy. To by logicky vzhledem k unikajícímu materiálu nebylo zrovna šťastné rozhodnutí a také to po vizuální kontrole ani nebylo nutné.

NASA se tak naopak rozhodla materiál co nejdříve uložit do návratové kapsle SRC (Sample Return Capsule), kde bude hlava zajištěna ze spodní strany, z níž tak nebude moci nic dalšího unikat.

Tento týden ve středu tak sonda dostala potřebné příkazy k tomu, aby hlavu umístila do SRC a kapsli následně zavřela, což bylo splněno. Tím skončila další z kriticky důležitých částí celé mise a nyní už se bude v podstatě jen čekat na to, až příští rok v březnu nastane vhodná doba pro energeticky efektivní návrat k Zemi.

Přípravy na uschování vzorků probíhaly nepřetržitě po dobu dvou dní, jak se obsluha snažila sondu co nejdříve připravit na celou proceduru, a tím zajistit, aby z hlavy uniklo co možná nejméně cenného materiálu. Bylo nutné mít dohled nad celou rozfázovanou procedurou, a to s tím, že OSIRIS-REx je aktuálně cca 330 milionů kilometrů daleko, takže samotná oboustranná komunikace má více než půlhodinové zpoždění.

Zvláště důležité bylo to, aby hlava byla na své místo umístěna přesně a také si NASA musela dát pozor na unikající materiál, který by se někde mohl vzpříčit. StowCam vyhrazená právě pro tento účel (od ní jsou i výše ukázané snímky) potvrdila, že několik částeček uniklo, ale v hlavě by mělo být vzorků ještě více než dost a ty jsou nyní zajištěny.

Následně byla kapsle SRC uzavřena přiklopením víka a jeho připevněním zevnitř pomocí dvou západek. Mohou tak začít přípravy na fázi Earth Return Cruise, jejíž název hovoří za vše. Stále tak platí, že vzorky dorazí na Zemi 24. září 2023.

