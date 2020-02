Herní GDC se neruší a grafická GTC zatím také ne, těšit se můžeme na březen

Vypadá to, že situace s nákazou koronavirem Covid-19 už se snad může pomalu uklidňovat, nicméně jisté to samozřejmě není a namístě je opatrnost. K té se nakonec odhodlali i organizátoři akce MWC 2020 v Barceloně , kteří tento ročník raději sami zrušili, ale až po kaskádě oznámení významných firem, jež svou účast odřekly. Mezi ně přitom patřila i NVIDIA

Computex 2020 je ale v tuto dobu stále plánován na 2. až 6. června 2020, přičemž ten proběhne daleko blíže šířící se nákaze, a to v Tchaj-pej. TAITRA organizující tento veletrh již oficiálně začala přijímat registrace, ovšem my se už dříve dozvěděli, že rozhodnutí o odsunutí nebo zrušení letošního Computexu teprve padne, a to nejpozději v dubnu. Je přitom možné, že budou zavedena podobné opatření jako na 2020 Taipei Cycle Show, kam nebudou vpuštěni návštěvníci z pevninské Číny.

V březnu přitom také proběhnou významné konference GDC a GTC, čili Game Developers Conference 2020 a GPU Technology Conference 2020.

Minulý týden se organizátoři GDC 2020 vyjádřili, že počítají s jistými zdravotnickými opatřeními, takže návštěvníci mohou očekávat, že budou muset prokázat svou dobrou zdravotní kondici, a s teplotou a červeným nosem by se tak asi neměli ukazovat. Od herního analytika Daniela Ahmada se nyní dozvídáme, že letošní GDC proběhne dle plánu mezi 16. a 20. březnem, ovšem čínské firmy se jí nezúčastní, anebo použijí své zástupce z jiných zemí. Obvykle ale na tuto konferenci stejně dorazí jen asi 2 procenta návštěvníků z Číny, takže to nebude mít velký dopad.

GTC 2020 pořádaná společností NVIDIA je také stále plánována na březen, a to 23. až 26. Stejně jako GDC proběhne v Kalifornii a očekává se více než 1000 přednášejících odborníků a přes 10.000 účastnících se vývojářů. Na stránkách se přitom zatím nedozvíme vůbec nic o tom, že by se tato akce mohla rušit, anebo o chystaných opatřeních, takže budeme předpokládat, že i GTC letos proběhne a NVIDIA nám předvede nějaké vypečené novinky.

