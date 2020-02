NVIDIA kvůli koronaviru odmítla účast na MWC v Barceloně, není sama

V celém Španělsku se do této doby objevil pouze jeden potvrzený případ nákazy koronavirem 2019-nCoV, takže se nedá říci, že by se někdo měl obávat o své zdraví návštěvou této země. NVIDIA pochopitelně nechce přispívat naopak tomu, aby na MWC 2020 vznikalo nebezpečí dalšího rozšiřování nákazy od lidí, kteří na akci přicestují, a proto se jí letos nezúčastní.

Zrovna nedávno jsme se přitom dozvěděli, že Computex chystaný na Tchaj-wanu je stále v plánu a o jeho osudu se rozhodne během dubna. Jde ovšem o veletrh odehrávající se obvykle na přelomu května a června (letos ovšem od 2. do 6. června), takže v jeho případě organizátoři spíše ještě vyčkávají a sledují situaci, kdežto MWC 2020 startuje přesně za dva týdny. Nelze tak očekávat, že by do té doby nákaza 2019-nCoV zmizela.

Opět se můžeme podívat na epidemii SARS z roku 2003, která ovšem začala už v listopadu 2002 a Tchaj-wan byl prohlášen za "čistý" až v červenci 2003. 2019-nCoV se ale šíří mnohem snadněji než SARS, a tak není mnoho důvodů se domnívat, že by v době Computexu už mohlo být po epidemii. Ten by se tak mohl jako v roce 2003 odsunout o několik měsíců, pokud ne rovnou pro letošek zrušit a uvidíme, kolika dalších podobných akcí se to bude týkat.

Jako první tak ukáže náladu návštěvníků a ochotu organizátorů riskovat právě barcelonský MWC. Právě organizátoři už vyjádřili obavy před lákáním návštěvníků ze zemí, kde je 2019-nCoV aktuálně mnohem více rozšířen než v Evropě. Svou účast přitom před NVIDIÍ odřekla už společnost LG a dále pak ZTE a Ericsson, čili otázku o konání či nekonání letošního MWC mohou nakonec namísto organizátoru rozseknout samotné firmy, pokud se k výše uvedeným přidá lavina dalších. Asi žádná by nechtěla být spojována s odpovědností za případné vytvoření dalšího ohniska nákazy.

Samotná NVIDIA přitom plánuje svou konferenci GTC v San José, a to už za šest týdnů a očekává se představení GPU generace Ampere. Je tak otázka, jak proběhne tato událost.

Co se týče MWC 2020, aktuálně platí několik podmínek ohledně koronaviru . Zaprvé, žádný návštěvník z čínské provincie Hubei nebude na akci vpuštěn. Zadruhé se bude po návštěvnících z Číny vyžadovat, aby podali důkaz, že přinejmenším 14 dní pobývali mimo svou zemi. Zatřetí se budou všichni návštěvníci při vstupu kontrolovat a začtvrté bude muset každý z nich potvrdit, že předtím nebyl vědomě v kontaktu s nikým, kdo by byl nakaženým koronavirem.

Ceny souvisejících / podobných produktů: