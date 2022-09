Herní streamovací služba Google Stadia končí, vrátí však lidem peníze

Google už ukončila, si dělá mnoho lidí legraci. Vznikla na to i Google Stadia. Ta sice nevypadala nezajímavě, ale nepříliš koncepční přístup Googlu ke službě postupně navyšoval obavy o to, jak se bude služba vyvíjet nadále. Jednou z nich bylo třeba

Z toho, kolik projektů společnostuž ukončila, si dělá mnoho lidí legraci. Vznikla na to i stránka na Wikipedii a dokonce byla založena i doména KilledByGoogle.com , které je veřejným pohřebištěm bývalých služeb Googlu. Nyní se k nim přidává další, cloudová herní služba. Ta sice nevypadala nezajímavě, ale nepříliš koncepční přístup Googlu ke službě postupně navyšoval obavy o to, jak se bude služba vyvíjet nadále. Jednou z nich bylo třeba rozpuštění svého herního studia počátkem roku 2021 nebo snaha službu licencovat (zprávy o tom se objevily v únoru 2022). Toto vše naznačovalo, že se budeme dozvídat spíše o novinkách negativních než pozitivních. A oficiální ukončení Stadie je právě na stole.

Google přiznává, že Stadia končí, protože nezískala takový zájem, jaký se očekával. Na druhou stranu je nutné Google ocenit za to, že vrátí peníze za všechny nákupy hardwaru a nákup obsahu do her, služba pak poběží ještě do 18. ledna 2023. Konec Stadie nicméně nedokazuje, že samotná myšlenka cloudového hraní je špatná. Microsoft má se svým Game Pass a Xbox Cloud Gaming docela úspěch, špatně na tom není ani Sony PlayStation Now nebo Nvidia GeForce Now. Tyto služby mají ale dále dotažený koncept, např. výrazně větší počet her a lepší provázanost. Užitečnou funkcí je např. provázání služeb s knihovnou již zakoupeného obsahu na Steamu, což Stadii chybělo.