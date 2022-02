Google by prý chtěl licencovat službu Stadia jiným, je to konečná?

Google Stadia veřejnost příliš nenadchla a to platí i pro herní vývojáře . Z hlediska hráčů jde už jen o to, že si pro Stadii musí pořizovat hry zvlášť a nemohou jako v případě GeForce NOW využít hry zakoupené třeba na Steamu, což je možná ta hlavní překážka, pokud si nebudeme všímat samotné otázky o využití herní streamovací služby.

Ruku v ruce s tím jde také samotná nabídka dostupných her , jejichž počet se sice již blíží třem stovkám, ale oproti výběru na GFN jde jen o slabý odvar, který Google původně plánoval značně posílit i pomocí produkce vlastních studií. Jenomže Stadia Games & Entertainment právě před rokem rozpustil , čímž dal jasně najevo, že nemá zájem dále příliš investovat do rozvoje vlastního herního ekosystému a nyní přichází další zpráva, dle níž by samotné Stadii mohla už zvonit hrana. Samozřejmě nelze tvrdit, že tato služba končí, říkáme jen to, že by to nebylo vůbec překvapivé.