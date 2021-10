Hertz si u Tesly objednal 100 000 vozů Model 3 za 4,2 mld. USD

Tesla Elona Muska se hodně daří. Nedávno Hertz si totiž u Tesly objednal 100 tisíc vozů Tesla Model 3. Ty budou k dispozici pro půjčení po Evropě i ve Spojených státech.

SpolečnostiElona Muska se hodně daří. Nedávno vyhlásila finanční výsledky , které ukázaly rekordní zisk přes 1,6 mld. USD i to, že firma už nepotřebuje emisní kredity k tomu, aby byla zisková (jejich hodnota činila 0,28 mld. USD), natož aby v důsledku jejich výpadku snad měla v budoucnu zkrachovat. Také se ukazuje, že Tesla nadále nestíhá vyrábět požadované množství vozů, a problémy s odbytem, zdá se, nebude mít ještě nějakou dobu. Řetězec autopůjčovensi totiž u Tesly objednal. Ty budou k dispozici pro půjčení po Evropě i ve Spojených státech.

Hertz, který jen tak tak utekl hrobníkovi z lopaty (společnost nedávno zkrachovala, ale byla refinancována a žije dál), chce elektrifikovat svou flotilu. Toto tak bude dosud největší zakázka na elektromobily. Jde o nákup vozů v hodnotě 4,2 mld. USD a pro automobilku to znamená vyhrazení ekvivalentu jedné měsíční produkce jen pro Hertz.

Připomeňme, že Tesla Model 3 je prvním elektromobilem, který se dostal v Evropě na pozici nejprodávanějšího vozu. Podařilo se mu to v letošním září s 24591 vozy, což je meziroční nárůst (proti 9/2020) o 58 %. Druhý Renault Clio měl 18264 aut. Žádný jiný elektromobil se do Top 10 nedostal, což ukazuje i to, že úspěch Tesly není dán výhradně dotacemi. Přestože jde o drahé auto (mnohými považováno za předražené), např. na elektrický Volkswagen ID.3 jsou dotace také, a ten se umístil až na třetím "elektrickém" místě s 8302 vozy (druhá byla Tesla Model Y s 8926 vozy). V úspěchu Tesly tak bude i něco jiného (promlouvá do toho sice i nedostatek čipů, nicméně ten sužuje také Teslu). Zákazníci Hertzu budou moci využít síť nabíječek Supercharger, kterých je v USA a Evropě zhruba 3000, nicméně Hertz chce také vybudovat síť vlastních nabíječek.

Hodnota Tesly, kterou mnozí považují za nafouknutou bublinu, tak dnes dále rostla. Za dnešek i díky tomuto prohlášení vzrostla o 7 % na zhruba 975 USD za akcii, firma tak má hodnotu 977 mld. USD a přibližuje se k bilionové hranici. V hodnotě tak překonala už i Facebook a jde o 5. nejhodnotnější firmu na americké burze (za Applem, Microsoftem, Googlem a Amazonem). Pokud jde o Muska, jeho jmění se tak dnes zvýšilo odhadem asi o 14 mld. USD.



